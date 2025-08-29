China kauft mehr russisches Gas – Milliardenpipeline bleibt auf Eis

China will mehr russisches Gas über die bestehende Pipeline Power of Siberia 1 beziehen, während die Verhandlungen über den Bau einer zweiten Leitung ins Stocken geraten sind. Damit bremst Peking Moskaus Versuch, nach dem Verlust des europäischen Marktes neue Absatzwege zu erschließen. Das berichteten zwei Brancheninsider gegenüber Reuters.

Russland ist seit dem Angriff auf die Ukraine und den westlichen Sanktionen verstärkt auf den asiatischen Energiemarkt angewiesen. Über ein halbes Jahrhundert lang hatte Moskau Gas aus Westsibirien nach Europa geliefert, jährlich bis zu 180 Milliarden Kubikmeter. Damit deckte Russland rund 40 Prozent des europäischen Gasbedarfs und nahm nach Schätzungen bis zu 90 Milliarden US-Dollar pro Jahr ein.

Seit 2019 fließt Gas aus Ostsibirien über die Power of Siberia 1 nach China. Da die Fördergebiete in West- und Ostsibirien bislang nicht verbunden sind, erhofft sich Moskau durch den Bau von Power of Siberia 2 eine neue Route für westliches Gas. Doch die Gespräche über Preise und Finanzierung ziehen sich seit über zehn Jahren hin.

Putin und Xi beraten über Energiekooperation

Energiefragen könnten kommende Woche im Mittelpunkt stehen, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping in China zusammentreffen. Ein Durchbruch beim rund 13,6 Milliarden US-Dollar teuren Projekt Power of Siberia 2 gilt laut Quellen jedoch als unwahrscheinlich. Diese Leitung sollte künftig bis zu 50 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach Nordwestchina liefern.

Stattdessen führen Gazprom und die China National Petroleum Corporation scheinbar Gespräche, die bestehenden Lieferungen über Power of Siberia 1 von derzeit 38 Milliarden Kubikmetern, um weitere 6 Milliarden Kubikmeter auszuweiten. Ein in Peking ansässiger Branchenvertreter erklärte, die Unternehmen verhandelten über eine Ausweitung der Kapazitäten ab dem Jahr 2031.

Milliardenpotenzial für Gazprom

Ein Ausbau der Lieferungen über die bestehende Leitung könnte nach den Berechnungen von Reuters für Gazprom Einnahmen von rund 1,5 Milliarden US-Dollar jährlich bringen. Die Berechnung basiert auf einem Gaspreis von 250 US-Dollar je 1.000 Kubikmeter. "Chinas wachsende heimische Gasproduktion und die Erzeugung erneuerbarer Energien haben den Energiebedarf des Landes gesenkt, obwohl geopolitische Risiken wie Sanktionen Importe aus Russland attraktiver machen", sagte Tatiana Mitrova vom Center on Global Energy Policy der Columbia University.

Das staatliche Infrastrukturunternehmen PipeChina habe bereits eine Machbarkeitsstudie gestartet, um sein Inlandsnetz auf höhere Gasflüsse aus Russland vorzubereiten. Mit einem Baubeginn wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 gerechnet, so ein beteiligter Manager.

Perspektive weiterer Projekte

Russland und China sprechen derzeit darüber, die jährlichen Gasflüsse durch die Power of Siberia 1 auf 45 Milliarden Kubikmeter zu steigern. "Das bedeutet nicht, dass Power of Siberia 2 aufgegeben wird", erklärte Sergey Sanakoev, Leiter des Asia-Pacific Research Centre in Moskau, der an den Energiedialogen beteiligt ist.

Zusätzlich will Russland ab 2027 Gas von der Pazifikinsel Sachalin nach China liefern. Dieses Projekt sieht Lieferungen von 10 Milliarden Kubikmetern pro Jahr vor.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion