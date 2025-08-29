    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt BVB

    • Mike Tullberg verlässt BVB, wechselt zu Midtjylland.
    • Dortmund erhält Ablöse von einer Million Euro.
    • Tullberg betreute BVB nur drei Spiele als Interimstrainer.
    DORTMUND (dpa-AFX) - Der frühere BVB-Interimstrainer Mike Tullberg verlässt Borussia Dortmund und wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten zum FC Midtjylland in seine dänische Heimat. Demnach soll der Fußball-Bundesligist für den vorzeitigen Abgang seines bisherigen U23-Trainers eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro kassieren. Das berichten der TV-Sender Sky und "Bild".

    Der Däne hatte die Profis des BVB Anfang des Jahres für drei Spiele nach der Trennung von Trainer Nuri Sahin betreut, ehe Niko Kovac den Job übernommen hatte. Mit Midtjylland spielt Tullberg künftig in der Europa League./lap/DP/stw

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 3,625 auf Tradegate (29. August 2025, 16:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 403,50 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,80 %/+36,80 % bedeutet.




    dpa-AFX
