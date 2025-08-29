    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    Flatexdegiro will hauseigene Bank mit Muttergesellschaft verschmelzen

    • Flatexdegiro plant Fusion mit eigener Bank bis 2026.
    • Ziel: Vereinfachung der Struktur und Effizienzsteigerung.
    • Zustimmung von Aufsichtsrat und Behörden erforderlich.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro will seine konzerneigene Flatexdegiro Bank mit der Muttergesellschaft verschmelzen. Der Schritt solle die Organisationsstruktur vereinfachen und Effizienzsteigerungen ermöglichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Die Umsetzung sei für das Jahr 2026 angestrebt, wenn der Aufsichtsrat und die Aufsichtsbehörden zustimmen und die Muttergesellschaft die notwendige Banklizenz erhalte. Die strategische und operative Ausrichtung von Flatexdegiro bleibe bestehen, hieß es weiter./stw/he

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
