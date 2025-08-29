Flatexdegiro will hauseigene Bank mit Muttergesellschaft verschmelzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro will seine konzerneigene Flatexdegiro Bank mit der Muttergesellschaft verschmelzen. Der Schritt solle die Organisationsstruktur vereinfachen und Effizienzsteigerungen ermöglichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Die Umsetzung sei für das Jahr 2026 angestrebt, wenn der Aufsichtsrat und die Aufsichtsbehörden zustimmen und die Muttergesellschaft die notwendige Banklizenz erhalte. Die strategische und operative Ausrichtung von Flatexdegiro bleibe bestehen, hieß es weiter./stw/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 30.335 auf Ariva Indikation (29. August 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,12 %.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,11 Mrd..

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -11,85 %/+12,83 % bedeutet.