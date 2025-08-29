Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 1
Performance 1M: +1,71 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 2
Performance 1M: -0,01 %
Porsche AG
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 3
Performance 1M: +3,89 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 4
Performance 1M: -3,27 %
SAP
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 5
Performance 1M: -4,19 %
