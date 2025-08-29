    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEdison AktievorwärtsNachrichten zu Edison

    Edison Aktie klettert deutlich - 29.08.2025

    Am 29.08.2025 ist die Edison Aktie, bisher, um +4,31 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Edison Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    Edison ist ein führendes Energieunternehmen in Europa, spezialisiert auf Strom- und Gasversorgung sowie erneuerbare Energien. Mit starker Präsenz in Italien konkurriert es mit Enel, Engie und Iberdrola. Edisons Innovationskraft und nachhaltige Lösungen sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Edison Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Edison Aktie. Mit einer Performance von +4,31 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Edison in den letzten drei Monaten Verluste von -4,98 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Edison Aktie damit um +0,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Edison auf -38,73 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,85 % geändert.

    Edison Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,59 %
    1 Monat +3,38 %
    3 Monate -4,98 %
    1 Jahr -38,83 %

    Informationen zur Edison Aktie

    Es gibt 385 Mio. Edison Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,75 Mrd.EUR wert.

    Edison Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Edison Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Edison Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
