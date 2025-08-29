Highlight Communications: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Die Highlight-Gruppe steht vor herausfordernden Zeiten, da das erste Halbjahr 2025 von finanziellen Rückschlägen geprägt war. Mit einem Umsatzrückgang und einer gesunkenen Eigenkapitalquote zeigt sich die wirtschaftliche Lage angespannt. Der Umsatz fiel auf 156,5 Mio. CHF, während das Betriebsergebnis durch Sondereffekte auf –27,6 Mio. CHF sank. Trotz der aktuellen Herausforderungen blickt die Highlight-Gruppe optimistisch auf das zweite Halbjahr, in dem eine Erholung erwartet wird.
- Der Konzernumsatz der Highlight-Gruppe im ersten Halbjahr 2025 betrug 156,5 Mio. CHF, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr (182,9 Mio. CHF) entspricht.
- Die Eigenkapitalquote der Highlight-Gruppe lag am 30. Juni 2025 bei 20,0 %, verglichen mit 24,3 % am 31. Dezember 2024.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) verschlechterte sich aufgrund von einmaligen Sondereffekten und außerordentlichen operativen Kosten auf –27,6 Mio. CHF, im Vergleich zu –5,8 Mio. CHF im Vorjahr.
- Das Konzernperiodenergebnis für das erste Halbjahr 2025 betrug –30,9 Mio. CHF, während es im ersten Halbjahr 2024 –12,0 Mio. CHF betrug.
- Im Segment Film blieben die Umsatzerlöse nahezu unverändert, während sie im Segment Sport und Event im Vergleich zum Vorjahr abnahmen.
- Für das zweite Halbjahr 2025 wird eine wesentliche Verbesserung der Ergebnisse erwartet, da Sonderkosten weitgehend wegfallen und eine positive Umsatzentwicklung prognostiziert wird.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Highlight Communications ist am 29.08.2025.
Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
