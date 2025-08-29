Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 29.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.444,58USD pro Feinunze und notiert damit +0,81 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 39,40USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,86 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,44USD und verzeichnet ein Minus von -0,27 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,04USD und verzeichnet ein Minus von -0,36 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.098,50 USD -0,72 % Platin 1.355,00 USD -0,33 % Kupfer London Rolling 9.911,25 USD +0,73 % Aluminium 2.616,21 PKT +0,86 % Erdgas 2,971 USD +0,46 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +0,86 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.08.25, 17:29 Uhr.