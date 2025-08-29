Rohstoffe Tagesüberblick
Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 29.08.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.444,58USD pro Feinunze und notiert damit +0,81 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 39,40USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,86 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,44USD und verzeichnet ein Minus von -0,27 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,04USD und verzeichnet ein Minus von -0,36 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.098,50USD
|-0,72 %
|Platin
|1.355,00USD
|-0,33 %
|Kupfer London Rolling
|9.911,25USD
|+0,73 %
|Aluminium
|2.616,21PKT
|+0,86 %
|Erdgas
|2,971USD
|+0,46 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +0,86 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.08.25, 17:29 Uhr.