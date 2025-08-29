JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Der von DHL Express angekündigte Nachfrage-Aufschlag für die Versand-Hochsaison zwischen Anfang Oktober und Mitte Februar scheine den Aussagen zur Vorlage der jüngsten Quartalszahlen zu entsprechen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Logistikkonzern habe zudem mitgeteilt, dass der Aufschlag wohl weniger als vor einem Jahr zum operativen Ergebnis (Ebit) beitragen dürfte./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:16 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 38,93EUR auf Tradegate (29. August 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48,50

Kursziel alt: 48,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

