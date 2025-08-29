    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAltech Advanced Materials AktievorwärtsNachrichten zu Altech Advanced Materials
    Altech Advanced Materials: 2025 Verlustprognose bis -3 Mio. EUR

    Altech Advanced Materials AG passt ihre Prognosen für 2025 an und plant strategische Verkäufe, um sich auf innovative Batterietechnologien zu konzentrieren.

    Foto: adobe.stock.com
    • Altech Advanced Materials AG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag von -2,5 Mio. EUR bis -3,0 Mio. EUR.
    • Die ursprüngliche Prognose für 2025 lag bei einem Fehlbetrag von rund 400 TEUR bis 1.000 TEUR.
    • Der Vorstand hat an der Prognose zum Halbjahresabschluss festgehalten, jedoch aufgrund neuer Entwicklungen angepasst.
    • Auf der Hauptversammlung wurde beschlossen, Beteiligungen an Altech Industries GmbH und Altech Energy Holdings GmbH an Altech Batteries Ltd. zu veräußern.
    • Die Transaktion führt voraussichtlich zu einem Buchverlust von rund 1,9 Mio. EUR.
    • Altech Advanced Materials AG ist im Bereich Festkörperbatterien und Lithium-Ionen-Batterien tätig, mit Fokus auf innovative Anodenmaterialien.

    Der Kurs von Altech Advanced Materials lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im Plus.


    Altech Advanced Materials

    -1,37 %
    -8,16 %
    -27,42 %
    -32,16 %
    -23,81 %
    -99,97 %
    ISIN:DE000A31C3Y4WKN:A31C3Y





