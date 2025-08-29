Altech Advanced Materials: 2025 Verlustprognose bis -3 Mio. EUR
Altech Advanced Materials AG passt ihre Prognosen für 2025 an und plant strategische Verkäufe, um sich auf innovative Batterietechnologien zu konzentrieren.
- Altech Advanced Materials AG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag von -2,5 Mio. EUR bis -3,0 Mio. EUR.
- Die ursprüngliche Prognose für 2025 lag bei einem Fehlbetrag von rund 400 TEUR bis 1.000 TEUR.
- Der Vorstand hat an der Prognose zum Halbjahresabschluss festgehalten, jedoch aufgrund neuer Entwicklungen angepasst.
- Auf der Hauptversammlung wurde beschlossen, Beteiligungen an Altech Industries GmbH und Altech Energy Holdings GmbH an Altech Batteries Ltd. zu veräußern.
- Die Transaktion führt voraussichtlich zu einem Buchverlust von rund 1,9 Mio. EUR.
- Altech Advanced Materials AG ist im Bereich Festkörperbatterien und Lithium-Ionen-Batterien tätig, mit Fokus auf innovative Anodenmaterialien.
