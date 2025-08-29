    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Der Börsen-Tag

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Globale Aktienmärkte im Minus: TecDAX und S&P 500 stark betroffen

    An den weltweiten Börsen dominieren heute rote Zahlen, während die wichtigsten Indizes Verluste verzeichnen. Besonders der Technologiesektor zeigt Schwächen, was Anleger zur Vorsicht mahnt.

    Der Börsen-Tag - Globale Aktienmärkte im Minus: TecDAX und S&P 500 stark betroffen
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.910,89 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,58%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, notiert bei 30.277,59 Punkten und liegt damit 0,29% im Minus. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, fällt um 0,68% auf 16.892,94 Punkte. Besonders stark betroffen ist der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, mit einem Rückgang von 1,04% auf 3.704,89 Punkte. Auch auf internationaler Ebene zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Dow Jones, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, steht bei 45.434,48 Punkten und verliert 0,47%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, sinkt um 0,80% auf 6.452,55 Punkte. Insgesamt zeigt sich an den heutigen Kursentwicklungen, dass sowohl die deutschen als auch die internationalen Märkte von einer negativen Stimmung geprägt sind. Besonders der TecDAX und der S&P 500 verzeichnen die größten Verluste, was auf eine Schwäche im Technologiesektor hindeuten könnte. Anleger bleiben angesichts der aktuellen Marktlage vorsichtig und beobachten die Entwicklungen genau.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 3.30%. Fresenius Medical Care folgt mit 1.37%, während die Commerzbank einen Zuwachs von 1.11% verzeichnet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die teils erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Siemens Energy fiel um 1.86%, SAP um 1.99% und Infineon Technologies verzeichnete den größten Rückgang mit -3.86%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sind die Topwerte ebenfalls stark. PUMA führt mit einem Anstieg von 3.48%, gefolgt von HENSOLDT mit 2.92% und RENK Group, die um 2.52% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen jedoch ebenfalls negative Tendenzen. TUI fiel um 1.99%, AIXTRON um 2.45% und Nordex verzeichnete einen Rückgang von 3.07%.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Topwerte stechen mit besonders hohen Zuwächsen hervor. Schaeffler führt mit 5.18%, gefolgt von PVA TePla mit 3.57% und Nagarro, das um 3.52% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls deutliche Verluste. Elmos Semiconductor fiel um 3.09%, SILTRONIC AG um 3.12% und Deutsche Pfandbriefbank verzeichnete einen Rückgang von 3.38%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte ähnlich stark wie im SDAX. Nagarro führt mit 3.52%, gefolgt von HENSOLDT mit 2.92% und United Internet, das um 1.04% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind jedoch ebenfalls negativ. Elmos Semiconductor fiel um 3.09%, SILTRONIC AG um 3.12% und Infineon Technologies verzeichnete den größten Rückgang mit -3.86%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Entwicklung. American Express führt mit 0.92%, gefolgt von Procter & Gamble mit 0.75% und Chevron Corporation mit 0.69%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind jedoch besorgniserregend. IBM fiel um 1.24%, NVIDIA um 3.14% und Caterpillar verzeichnete den größten Rückgang mit -4.00%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 zeigen eine starke Performance, angeführt von Autodesk mit 7.36%. Edison folgt mit 4.15% und PG&E Corporation mit 2.84%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls signifikant. Broadcom fiel um 4.16%, Super Micro Computer um 4.24% und Vistra verzeichnete den größten Rückgang mit -4.77%.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Globale Aktienmärkte im Minus: TecDAX und S&P 500 stark betroffen An den weltweiten Börsen dominieren heute rote Zahlen, während die wichtigsten Indizes Verluste verzeichnen. Besonders der Technologiesektor zeigt Schwächen, was Anleger zur Vorsicht mahnt.