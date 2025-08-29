Finanzierung der US-Schulden geht auf Kosten der Wirtschaft des Landes

Seit dem Inkrafttreten des so genannten "GENIUS Act" müssen Stablecoin-Emittenten wie Tether oder Circle ihre Coins mit liquiden Assets wie US-Treasuries unterlegen. Die Hoffnung: Milliarden neuer Token schaffen neue Nachfrage nach Staatsanleihen im Milliardenvolumen. Es sei eine "Win-Win-Win-Situation" für alle Beteiligten, freute sich Finanzminister Scott Bessent.

Die USA sitzen auf einem gigantischen Schuldenberg von mehr als 37 Billionen US-Dollar, und das Finanzministerium sucht händeringend nach Möglichkeiten, die Nachfrage nach seinen Staatspapieren anzukurbeln. Präsident Donald Trump sieht die Lösung in Stablecoins – digitalen Token, die an den US-Dollar gekoppelt sind. Die Rechnung könnte nach hinten losgehen.

Doch die Realität ist ernüchternd. Heute halten Stablecoin-Emittenten Treasury Bills im Volumen von rund 125 Milliarden US-Dollar – weniger als zwei Prozent des gesamten Marktes. Zum Vergleich: Versicherungen halten fünfmal so viel, Fondsgesellschaften mit 4,5 Billionen US-Dollar sogar das 36-Fache. Selbst wenn der Stablecoin-Markt, wie einige Analysten optimistisch vorhersagen, bis 2028 auf 2 Billionen US-Dollar wächst, bliebe sein Einfluss überschaubar.

Noch gravierender ist der Preis dieser "neuen Nachfrage". Denn jeder US-Dollar, der in Stablecoins fließt, kommt irgendwoher. Vor allem aus Bankeinlagen. Und während Banken mit ihren Einlagen sowohl Staatsanleihen kaufen als auch Kredite an Unternehmen vergeben, dürfen Stablecoin-Emittenten nur Treasuries oder gleichwertige Assets halten. Wenn also ein Teil der Bankeinlagen in Stablecoins fließt, stehen diese Mittel den Banken nicht mehr für die Kreditvergabe zur Verfüngung.

Das bedeutet: Mehr Nachfrage nach kurzlaufenden T-Bills, aber weniger Kreditversorgung für die Realwirtschaft. Nach Berechnungen der Federal Reserve Bank of Kansas City führt ein Abfluss von 1 US-Dollar aus Bankeinlagen in Stablecoins zwar zu 30 Cent mehr in Treasuries – aber zu 50 Cent weniger in Bankkrediten.

Die Hoffnung, dass digitale Dollar-Tokens die Rolle traditioneller Gläubiger wie China oder Japan übernehmen könnten, ist deshalb trügerisch. Zwar hat Tether 2024 bereits Rang sieben unter den größten Treasury-Käufern belegt, während Peking und Tokio verkauft haben. Doch der Ersatz bleibt asymmetrisch: Washington mag kurzfristig neue Abnehmer finden, gleichzeitig aber die Basis für Kreditwachstum im eigenen Land aushöhlen.

Die Milchmädchenrechnung besteht darin, kurzfristige Liquidität bei der Schuldenfinanzierung mit nachhaltiger Stabilität zu verwechseln. Stablecoins mögen ein zusätzlicher Faktor im T-Bill-Markt sein, doch sie ersetzen keine strategischen Großinvestoren. Und der Realwirtschaft geht eine wichtige Finanzierungsquelle für Kredite verloren. Der Staat finanziert sich auf Kosten der Unternehmen des Landes. Das kann längerfristig nicht gut gehen.

Wer glaubt, die Staatsfinanzen der USA ließen sich durch Stablecoins sanieren, klammert sich an eine Hoffnung, die dem Realitätstest nicht standhalten dürfte – und denkt sehr kurzfristig. Die Nachfrage mag erst einmal wachsen, doch die Nebenwirkungen sind erheblich. Washington riskiert, das Kreditfundament seiner Wirtschaft zu schwächen, nur um kurzfristig die eigenen Schulden besser platzieren zu können.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion