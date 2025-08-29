Devisen
Eurokurs legt etwas zu - schwache US-Daten stützen
- Euro legt moderat zu, schwache US-Daten stützen.
- Inflationsraten in Frankreich und Spanien enttäuschen.
- Verbraucherklima in den USA verschlechtert sich weiter.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag anfängliche leichte Verluste wettgemacht und moderat zugelegt. Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Gemeinschaftswährung etwas. Der Euro wurde zuletzt zu 1,1697 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1658 (Donnerstag: 1,1676) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8578 (0,8565) Euro.
Am Vormittag hatte sich die Aufmerksamkeit zunächst auf Preisdaten aus der Eurozone gerichtet. In Frankreich und in Spanien waren die Inflationsraten für August jeweils geringer als erwartet ausgefallen. Während sich die Teuerung in Frankreich überraschend abschwächte und mit 0,8 Prozent vergleichsweise niedrig ist, verharrte die Inflation in Spanien auf 2,7 Prozent. Analysten hatten dort einen Anstieg der Teuerung erwartet.
In Deutschland hat sich das Leben im August wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. "Die bislang veröffentlichten Details zeigen, dass vorerst mit keinem weiteren spürbaren Rückgang der Inflationsrate zu rechnen ist", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Kerninflationsrate, bei der die stark schwankenden Preise für Nahrungsmittel und Energie ausgeklammert werden, scheine keine Anstalten zu machen, weiter nachgeben zu wollen. Gleichzeitig lässt der preisdämpfende Effekt der Energiepreise Gitzel zufolge nach und die Lebensmittelpreise könnten tendenziell wieder etwas stärker zulegen.
In den USA hat sich die Stimmung der Verbraucher im August etwas stärker eingetrübt als erwartet, wie aus dem von der Universität Michigan erhobenen Konsumklima hervorgeht. Die Kaufbedingungen für langlebige Güter seien auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gesunken, und die aktuelle persönliche Finanzlage habe sich wegen der zunehmenden Besorgnis über hohe Preise verschlechtert, kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86680 (0,86370) britische Pfund, 171,72 (171,48) japanische Yen und 0,9364 (0,9353) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.446 Dollar. Das waren 29 Dollar mehr als am Vortag./la/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das derzeitige Kriegstheater wird dem Goldpreis in zweierlei Hinsicht beflügeln. Zum einen werden die Euros für die Waffen neu "gedruckt" werden =Inflation, zum anderen ist Gold ein sicherer Hafen wenns dann mal wirklich auch im Westen knallen sollte.
getroffene Hunde bellen.... Wisch dir erstmal den Schaum vom Mund. Also ich habe hier nur zitiert, den Mist schreibst doch dann du...
elsifee
schrieb am 14.08.25 14:33:35
Beitrag Nr. 61.404 (78.063.215)
Antwort auf Beitrag Nr.: 78.056.147 von Keilfleckbarbe am 13.08.25 15:02:17
Zitat von Keilfleckbarbe:
Performance vom Vaneck Junior Miner, eine ganz klare Entscheidung für dich ... gebranntes Kind. Aber ja bin da voll bei dir, war ich auch schon investiert in meiner unsicheren Phase.
Nur eins muss man ganz klar zur Kenntnis nehmen, die Aktien, die da enthalten sind, haben schon einen großen Vorlauf hingelegt, jetzt allerdings kommt die zweite und dritte Phase und da werden die kleinen bis hin zu den reinen Explorer die Gewinne ein fahren. Deshalb jetzt die Einzelwerte, so zumindest meine Vorgehensweise.
Wie du siehst, bin ich schon Jahre in Einzelwerten unterwegs...Silver One, Aftermath, Blackrock Silver, Impact, Silver x, Exellon, Coe, SVRS, und und, ja glaubst du, ich würde da zum Spaß recherchieren. Nein ich hole andere sogar mit, weil ich es öffentlich mache. Habe aber auch schon geschrieben, dass ich Avino oder Americas Gold and Silver zu früh verkauft habe.
Wenn ich dann zum Beispiel eine Impact Silver für 0,12 ins Depot lege und bei 0,24 mal Gewinne mit nehme, ist doch absolut nachvollziehbar. Habe aber auch wieder nachgekauft bei 0,21 und auch öffentlich gemacht im Silberforum.
Gewinne mitnehmen heißt ja nicht die Aktie ganz aus dem Depot entfernen
Dann kommt die Barbe und schreibt so ein Mist zusammen, ich kenne sie schon Jahre, schau mal im IAM Forum nach, Barrick usw..alles hat sie schlecht geschrieben. Im Gold-Silber Forum auch einmal so und einmal andersherum. Silber geht gar nicht, wenn man sie List. Seit Silber über die 34 ist, hört man nichts mehr von ihr.
Jetzt ist sie auf einmal auch investiert, ich habe die ganzen Jahre meine Schachzüge offen gelegt. Na, ja egal, nur mal so.
Dann kommt auch noch eine Goldforelle und vergleicht mich mit der Barbe und bezichtigt mich der Lüge, im selber Atemzug erwartet er Erfahrung und Wissensaustausch, von einem Lügner...Hallo
das ist schon sehr grenzwertig, aber auch egal. Gibt ja noch andere Jungs, die mir dankbar sind für meine Recherche bei den Minenaktien, wie mir das Postfach regelmäßig bestätigt.
Ich habe mal mit 70000 angefangen bei den Minenaktien, bin jetzt bei weit über 200000 Buchgewinne im Depot, du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich das die letzten Jahre erreicht hätte ohne zu Traden..never, alleine 2016-2017 habe ich sehr viel Geld verdient damit, aber nur weil ich die Jahre davor günstig eingesammelt habe und zum Beispiel nicht auf eine Barbe oder Analysten gehört habe.
Im Prinzip habe ich das hier alles nicht nötig, macht mir aber Spaß und ja vielleicht auch ein wenig Sucht ist dabei, aber mal ehrlich haben wir die nicht alle.
Musste ich mal loswerden. Zurück zu Gold und Silber, sieht erst mal gut aus.