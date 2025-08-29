Infineon Technologies Aktie tiefrot - 29.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Mit einer Performance von -3,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,84 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -1,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +12,44 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,86 % geändert.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,61 % 1 Monat +1,71 % 3 Monate +2,84 % 1 Jahr +9,76 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,69 Mrd.EUR wert.

An den weltweiten Börsen dominieren heute rote Zahlen, während die wichtigsten Indizes Verluste verzeichnen. Besonders der Technologiesektor zeigt Schwächen, was Anleger zur Vorsicht mahnt.

Top- und Flop-Aktien am 29.08.2025 im DAX.

Top- und Flop-Aktien am 29.08.2025 im E-Stoxx 50.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.