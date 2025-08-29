101 0 Kommentare Highlight Event and Entertainment AG: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!

Highlight Event and Entertainment AG steht vor finanziellen Herausforderungen, die sich im ersten Halbjahr 2025 deutlich bemerkbar machten. Mit einem Umsatzrückgang und einem negativen Betriebsergebnis kämpft der Konzern gegen die Auswirkungen außergewöhnlicher Kosten. Der Umsatz fiel auf 156,5 Mio. CHF, während das EBIT auf -31,0 Mio. CHF sank, verglichen mit -9,9 Mio. CHF im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 22,4 %, und die Bilanzsumme reduzierte sich auf 784,7 Mio. CHF. Während der Filmsektor stabil blieb, litt der Sport- und Eventbereich unter Sondereffekten. Für das zweite Halbjahr wird jedoch eine Erholung erwartet.

