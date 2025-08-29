Highlight Event and Entertainment AG: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Highlight Event and Entertainment AG steht vor finanziellen Herausforderungen, die sich im ersten Halbjahr 2025 deutlich bemerkbar machten. Mit einem Umsatzrückgang und einem negativen Betriebsergebnis kämpft der Konzern gegen die Auswirkungen außergewöhnlicher Kosten. Der Umsatz fiel auf 156,5 Mio. CHF, während das EBIT auf -31,0 Mio. CHF sank, verglichen mit -9,9 Mio. CHF im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 22,4 %, und die Bilanzsumme reduzierte sich auf 784,7 Mio. CHF. Während der Filmsektor stabil blieb, litt der Sport- und Eventbereich unter Sondereffekten. Für das zweite Halbjahr wird jedoch eine Erholung erwartet.
- Der Konzernumsatz der Highlight Event and Entertainment AG im ersten Halbjahr 2025 betrug 156,5 Mio. CHF, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (182,9 Mio. CHF) entspricht.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei -31,0 Mio. CHF, was auf einmalige Sondereffekte und außerordentliche operative Kosten zurückzuführen ist, im Vergleich zu -9,9 Mio. CHF im Vorjahr.
- Das Konzernperiodenergebnis belief sich auf -35,7 Mio. CHF, verglichen mit -19,2 Mio. CHF im Vorjahr.
- Die Eigenkapitalquote sank auf 22,4 % (31. Dezember 2024: 26,3 %), und die konsolidierte Bilanzsumme reduzierte sich auf 784,7 Mio. CHF (31. Dezember 2024: 806,9 Mio. CHF).
- Der Umsatz im Segment Film blieb mit 101,2 Mio. CHF nahezu konstant, während der Umsatz im Segment Sport und Event aufgrund von einmaligen Sondereffekten auf 25,2 Mio. CHF sank.
- Für das zweite Halbjahr 2025 wird eine wesentliche Verbesserung der Ergebnisse erwartet, da Sonderkosten weitgehend wegfallen und eine positive Umsatzentwicklung prognostiziert wird.
Der Kurs von Highlight Event and Entertainment lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,8250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,55 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,1000EUR das entspricht einem Plus von +3,12 % seit der Veröffentlichung.
