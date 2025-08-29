sino AG: 9-Monats-Gewinnsprung auf 425 TEUR - EPS bei 0,18 €
sino AG beeindruckt mit einem deutlichen Gewinnsprung und steigenden Erträgen, während die Handelsaktivitäten kräftig zulegen.
Foto: adobe.stock.com
- Die sino AG erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 ein Ergebnis von 425 TEUR nach Steuern, was 0,18 € pro Aktie entspricht.
- Im Vorjahreszeitraum lag das Ergebnis bei -115 TEUR nach Steuern bzw. -0,05 € pro Aktie.
- Das Unternehmen erwartet ein Konzernergebnis nach Steuern am oberen Ende der Prognose von 0,4 bis 0,9 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr.
- Die saldierten Gesamterträge stiegen um 35,45 % auf 7.103 TEUR im Vergleich zu 5.244 TEUR im Vorjahr.
- In den ersten neun Monaten wurden 737.511 Trades abgewickelt, was einem Anstieg von 53,85 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die gesamten Verwaltungsaufwendungen betrugen 5.740 TEUR, was 3,05 % über den Aufwendungen des Vorjahreszeitraums liegt.
Der Kurs von sino lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,48 % im Minus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 105,50EUR das entspricht einem Plus von +1,93 % seit der Veröffentlichung.
+1,92 %
-0,49 %
-5,96 %
+15,17 %
+86,36 %
+274,09 %
+153,71 %
+153,71 %
+1.644,86 %
ISIN:DE0005765507WKN:576550
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
