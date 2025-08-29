Neural Therapeutics schließt erfolgreich erste Phase der Hanf.com-Übernahme ab

Mit dem bereits im ersten Halbjahr 2025 in die Wege geleiteten Einstieg bei Hanf.com schlägt Neural Therapeutics ein neues Kapitel in seiner Unternehmensentwicklung auf. Denn die Übernahme von 30,75 % an der profitablen deutschen CBD-Einzelhandelskette verschafft Neural einen direkten Zugang zu einem wichtigen Markt in Europa und kreiert eine solide wirtschaftliche Basis für künftige Wachstumsinitiativen¹.

Zweistufige Übernahme von Hanf.com

Die Übernahme von Hanf.com erfolgt in zwei Phasen. Die erste, Mitte August 2025 abgeschlossene Phase, ist eine Minderheitsbeteiligung: Neural erwirbt zunächst einen Anteil von 30,75 %. Diese Beteiligung ermöglicht es, sofort Einfluss auf das Unternehmen zu nehmen, Zugang zu Umsatzströmen zu erhalten und Synergien zu schaffen. Gleichzeitig kann Neural die operative Entwicklung beobachten und aktiv unterstützen. In der zweiten Phase besteht die Option auf eine vollständige Übernahme: Neural Therapeutics kann die verbleibenden Anteile an Hanf.com übernehmen und somit bis zu 100 % der Firma kontrollieren.

Strategisch und finanzieller Mehrwert

Zudem profitiert Neural Therapeutics vom Erfolg eines wachstumsstarken Unternehmens: Hanf.com betreibt derzeit 15 Filialen – elf eigene und vier im Franchise – sowie einen erfolgreichen Online-Shop². Mit einem Jahresumsatz von rund 4,9 Millionen Euro und einer operativen Marge von 13 % stellt das Unternehmen eine solide Ertragsbasis dar.

Hanf.com’s Geschäftsmodell kombiniert dabei eine gezielte Expansion durch eigene Stores mit Franchising-Standorten, wodurch ein weiteres Wachstum möglich ist, ohne hohe Kapitalressourcen zu binden. Das Sortiment des Unternehmens umfasst dabei über 800 Produkte pro Standort, darunter starke Eigenmarken wie „Hempodia“ und „Mind Munchies“, die rund 30 % des Umsatzes ausmachen.

Für Neural Therapeutics ist die Beteiligung weit mehr als eine Finanztransaktion. Sie ergänzt das bestehende Kerngeschäft in Forschung und Entwicklung pflanzenbasierter Therapeutika um einen sofort ertragsstarken Vertriebskanal. So entstehen Synergien, um wissenschaftlich entwickelte Produkte direkt in einem etablierten Marktumfeld zu platzieren.

