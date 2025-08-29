    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Wenig Bewegung zum Wochenschluss

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen kaum bewegt, T-Note-Future -0,08%.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe steigt auf 4,23%.
    • Gemischte Konjunkturdaten, Konsum und Einkommen steigen.
    US-Anleihen - Wenig Bewegung zum Wochenschluss
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Nach den Gewinnen der vergangenen Tage notierte der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) nun 0,08 Prozent tiefer bei 112,44 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,23 Prozent.

    Konjunkturdaten fielen gemischt aus und lieferten keine klaren Impulse. So stiegen die Konsumausgaben und die Einkommen im Juli etwas stärker als im Vormonat. Allerdings trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im August etwas deutlicher ein als erwartet./la/stw



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

