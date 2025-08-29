NVIDIA - Aktie im Spotlight - 29.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -3,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,98 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +2,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +17,25 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,54 % 1 Monat +0,62 % 3 Monate +21,98 % 1 Jahr +41,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, wobei Analystenoptimismus vorherrscht und Kursziele zwischen 215 und 235 Dollar genannt werden. Nutzer äußern sowohl Bedenken hinsichtlich möglicher Korrekturen als auch Hoffnungen auf weiteres Wachstum, unterstützt durch starke Quartalszahlen und die Verfügbarkeit neuer Chips.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Bil.EUR wert.

Die Euphorie rund um das Thema "Künstliche Intelligenz" hat die Börsen befeuert. Doch Anleger fragen sich bereits: Was ist der nächste Börsenhype? Wir haben die KI um eine umfassende Recherche gebeten. Antworten.

Die Märkte bleiben in Bewegung – und mit ihnen die spannendsten Aktiengeschichten dieser Woche. Während NVIDIA mit Rekordzahlen beeindruckt, gleichzeitig aber Zweifel an einer möglichen Überhitzung des KI-Marktes aufkommen, profitiert HENSOLDT direkt vom anhaltenden Rüstungsboom in Europa und kann sich über volle Auftragsbücher freuen. Auf der anderen Seite kämpft PDD Holdings, die Mutter von Temu und Pinduoduo, mit steigenden Kosten und geopolitischen Gegenwinden, die das rasante Wachstum bremsen könnten. Drei Unternehmen, drei Branchen, drei sehr unterschiedliche Ausgangslagen – und doch verbindet sie eine zentrale Frage: Wie nachhaltig sind die aktuellen Erfolgsgeschichten an der Börse? In unseren Analysen werfen wir deshalb einen genaueren Blick auf Zahlen, Marktumfeld und Zukunftsperspektiven, um Chancen und Risiken für Anleger einzuordnen.

An den weltweiten Börsen dominieren heute rote Zahlen, während die wichtigsten Indizes Verluste verzeichnen. Besonders der Technologiesektor zeigt Schwächen, was Anleger zur Vorsicht mahnt.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.