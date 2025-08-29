BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 56 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der gestiegene Bruttowarenwert des Essenslieferdienstes im vergangenen Quartal habe die Erwartungen erfüllt, und es gebe weitere ermutigende Signale, schrieb Annick Maas in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das gesenkte Kursziel gehe lediglich auf die Bewertung der in Dubai gelisteten Tochter Talabat zurück./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 22,76EUR auf Tradegate (29. August 2025, 18:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



