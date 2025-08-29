Antaisolar veröffentlicht ESG-Bericht 2024 und startet die globale Initiative „EcoRaise" zum gemeinsamen Aufbau einer ökologischen Zukunft

Während der Veranstaltung betonte Jasmine Huang, CEO von Antaisolar: „ESG ist für zukunftsorientierte Unternehmen keine Option, sondern eine Notwendigkeit – es ist unsere Verantwortung und der Grundstein für langfristiges, gesundes Wachstum." Sie stellte den ESG-Bericht 2024 vor, der die Erfolge von Antai bei der Reduzierung der CO2-Emissionen, der Förderung technologischer Innovationen und der Stärkung nachhaltiger Managementpraktiken detailliert beschreibt.

XIAMEN, China, 29. August 2025 /PRNewswire/ -- Vor dem Hintergrund der weltweiten Dynamik im Bereich der nachhaltigen Entwicklung hat Antaisolar, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, offiziell seine Veranstaltung „RAISE •2025" abgehalten, bei der der neueste ESG-Bericht veröffentlicht und die globale Initiative EcoRaise zum gemeinsamen ökologischen Aufbau vorgestellt wurde. Diese Bemühungen unterstreichen das Engagement von Antaisolar, Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien in seine Kernstrategie und seine Geschäftstätigkeit zu integrieren.

Die Glaubwürdigkeit der ESG-Daten von Antaisolar wurde durch eine unabhängige Überprüfung durch TÜV SÜD bestätigt, was die Transparenz und das Vertrauen in die berichteten Ergebnisse erhöht. Andy He, Vertreter von TÜV SÜD, leitete gemeinsam die Assurance-Zeremonie.

Um sein Engagement weiter zu verstärken, hat Antaisolar die EcoRaise Global Ecological Co-construction Initiative ins Leben gerufen, die mit einem Sonderfonds in Höhe von 50 Millionen RMB ausgestattet ist. Als ersten Schritt hat sich das Unternehmen mit der Shenzhen Mangrove Wetlands Conservation Foundation (MCF) zusammengetan, um Mittel für den Schutz von 2.000 m² Mangrovenwald in Quanzhou, Fujian, zu spenden. Vertreter der MCF nahmen an der Spendenzeremonie teil und überreichten eine Urkunde, die den soliden Start von EcoRaise und das Engagement von Antaisolar für den ökologischen Schutz unterstreicht.

Auch in Zukunft wird Antaisolar sich weiterhin für grüne Energieinnovationen und globale Nachhaltigkeit einsetzen und seine Mission „Raise a Green World" vorantreiben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Antaisolar-Website: www.antaisolar.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/antaisolar-veroffentlicht-esg-bericht-2024-und-startet-die-globale-initiative-ecoraise-zum-gemeinsamen-aufbau-einer-okologischen-zukunft-302542224.html