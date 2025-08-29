    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    Gold bricht aus,Nvidia bricht ein - Wall Street realisiert endlich China-Embargo

    Während Gold charttechnisch ausbricht, bricht Nvidia ein: die Wall Street hat endlich realisiert, dass China faktisch ein Embargo gegen Nvidia verhängt hat! Dabei war das schon lange klar

    Während Gold charttechnisch ausbricht, bricht Nvidia ein: die Wall Street hat endlich realisiert, dass China faktisch ein Embargo gegen Nvidia verhängt hat! Dabei war das schon lange klar - aber erst die Meldung, dass Alibaba für China die Chips von Nvidia ersetzen wird, sorgt für eine Kursreaktion. Gestern hatte hagelte es noch Aufstufungen des US-Chip-Giganten durch Wall Street-Analysten gehagelt - heute erleben wir eine Art DeepSeek-2.0-Moment. Während die heutigen PCE-Inflationsdaten genau wie erwartet ausgefallen sind, tobt der Kampf um den Verbleib von Lisa Cook in der Fed - wenn Trump sie entfernen kann, sind alle Tore in Richtung höherer Inflation offen. Antizipiert Gold dieses Szenario?

    Hinweise aus Video:

    1. Nvidia: Der seidene Faden, an dem die KI-Blase hängt

    2. Zölle führen ins Desaster – Kanada und Caterpillar zeigen den Weg

     

    Das Video "Gold bricht aus,Nvidia bricht ein - Wall Street realisiert endlich China-Embargo" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
