Gold bricht aus,Nvidia bricht ein - Wall Street realisiert endlich China-Embargo

Während Gold charttechnisch ausbricht, bricht Nvidia ein: die Wall Street hat endlich realisiert, dass China faktisch ein Embargo gegen Nvidia verhängt hat! Dabei war das schon lange klar - aber erst die Meldung, dass Alibaba für China die Chips von Nvidia ersetzen wird, sorgt für eine Kursreaktion. Gestern hatte hagelte es noch Aufstufungen des US-Chip-Giganten durch Wall Street-Analysten gehagelt - heute erleben wir eine Art DeepSeek-2.0-Moment. Während die heutigen PCE-Inflationsdaten genau wie erwartet ausgefallen sind, tobt der Kampf um den Verbleib von Lisa Cook in der Fed - wenn Trump sie entfernen kann, sind alle Tore in Richtung höherer Inflation offen. Antizipiert Gold dieses Szenario?

Hinweise aus Video: