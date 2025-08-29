Frankreich steht in politischer Krise Streik- und Protestwelle bevor

PARIS (dpa-AFX) - Mitten in der politischen Krise steht Frankreich eine Streik- und Protestwelle bevor. Die Gewerkschaften kündigten landesweite Streiks und Kundgebungen gegen den Sparkurs der Regierung für den 18. September an. Die beispiellos harten Sparpläne müssten vom Tisch, forderte die Chefin des Französischen Demokratischen Gewerkschaftsbunds (CFDT), Marylise Léon, in Paris. Ebenfalls für den 18. September hatten bereits die französischen Fluglotsen einen Streik angekündigt - um ihre Forderung nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen durchzusetzen.

Anfang der Woche hatte Frankreichs Premier François Bayrou angekündigt, im Streit um den von ihm vorgelegten Sparhaushalt am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Erwartet wird der Sturz der Mitte-Rechts-Regierung von Bayrou, die in der Nationalversammlung keine Mehrheit hat.