Börsen Update USA - 29.08. - US Tech 100 schwach -1,29 %

Der Dow Jones steht bei 45.526,40 PKT und verliert bisher -0,27 %.

Top-Werte: American Express +1,19 %, Unitedhealth Group +1,16 %, Chevron Corporation +0,83 %, Procter & Gamble +0,80 %, Visa (A) +0,68 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,21 %, IBM -1,57 %, Caterpillar -1,45 %, 3M -1,38 %, Amazon -1,24 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.407,31 PKT und fällt um -1,29 %.

Top-Werte: Monster Beverage +1,21 %, PepsiCo +1,02 %, Comcast (A) +0,87 %, Microchip Technology +0,86 %, AstraZeneca +0,73 %

Flop-Werte: Marvell Technology -10,87 %, Broadcom -4,30 %, Constellation Energy -3,91 %, Lam Research -3,87 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,78 %

Der S&P 500 steht bei 6.458,00 PKT und verliert bisher -0,72 %.

Top-Werte: J.M. Smucker +2,93 %, Edison +2,85 %, Molina Healthcare +2,81 %, Cooper Companies +2,71 %, Elevance Health +2,58 %

Flop-Werte: Ulta Beauty -10,56 %, Oracle -6,67 %, Dell Technologies Registered (C) -5,56 %, Super Micro Computer -5,15 %, Vistra -4,96 %