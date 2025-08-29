J.M. Smucker - Aktie im Anlegerfokus - 29.08.2025

Die J.M. Smucker Aktie notiert aktuell bei 94,07€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,68 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

J.M. Smucker ist ein führender Hersteller von Konsumgütern mit bekannten Marken wie Smucker's und Jif, stark in Nordamerika vertreten. Hauptkonkurrenten sind Kraft Heinz und General Mills. Das Unternehmen zeichnet sich durch starke Markenidentität und Innovationskraft aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von J.M. Smucker in den letzten drei Monaten Verluste von -7,33 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die J.M. Smucker Aktie damit um -6,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei J.M. Smucker auf -13,90 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

J.M. Smucker Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,44 % 1 Monat -2,91 % 3 Monate -7,33 % 1 Jahr -16,81 %

Informationen zur J.M. Smucker Aktie

Es gibt 107 Mio. J.M. Smucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,03 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

J.M. Smucker Aktie jetzt kaufen?

Ob die J.M. Smucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.M. Smucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.