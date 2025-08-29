UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Diskussionspunkte für Investoren seien derzeit die wahrscheinlichen Überarbeitung der Zielsetzungen für das Geschäftsjahr 2029, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich bleibt er positiv gestimmt für den Softwarekonzern, was für eine unveränderte Kaufempfehlung spreche./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,15 % und einem Kurs von 193EUR auf Tradegate (29. August 2025, 20:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
