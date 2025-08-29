RENK Group Aktie heute im Plus (62,40€) - 29.08.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -20,43 % verkraften.

Die RENK Group Aktie notiert aktuell bei 62,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,81 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,71 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +243,20 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,62 % 1 Monat -7,07 % 3 Monate -20,43 % 1 Jahr +135,70 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,24 Mrd.EUR wert.

Der Dax hat am Freitag eine schwache Woche mit Verlusten beendet. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,57 Prozent tiefer bei 23.902,21 Punkten, womit sein Wochenminus auf 1,9 Prozent wuchs. Für den Börsenmonat August steht hingegen nur …

An den weltweiten Börsen dominieren heute rote Zahlen, während die wichtigsten Indizes Verluste verzeichnen. Besonders der Technologiesektor zeigt Schwächen, was Anleger zur Vorsicht mahnt.

Triton ist beim Panzergetriebe-Hersteller Renk komplett ausgestiegen. Der Schritt bringe eine fünfjährige Partnerschaft zu Ende, teilte der Finanzinvestor am Freitag mit. Triton hatte die ehemalige Volkswagen -Tochter Anfang 2024 zu 15 Euro je …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.