Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Marvell Technology
Tagesperformance: -11,45 %
Platz 1
Performance 1M: -12,24 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 2
Performance 1M: -12,52 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 3
Performance 1M: -6,80 %
Tesla
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 4
Performance 1M: +6,02 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 5
Performance 1M: +3,91 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 6
Performance 1M: +3,18 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 7
Performance 1M: -3,49 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 8
Performance 1M: +6,32 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 9
Performance 1M: -6,83 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 10
Performance 1M: +0,62 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 11
Performance 1M: -14,04 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 12
Performance 1M: -4,71 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 13
Performance 1M: -4,13 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 14
Performance 1M: -14,43 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 15
Performance 1M: +3,82 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 16
Performance 1M: +8,21 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 17
Performance 1M: -3,39 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 18
Performance 1M: +3,42 %
Intel
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 19
Performance 1M: +18,47 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 20
Performance 1M: -14,19 %
