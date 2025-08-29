Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Ulta Beauty
Tagesperformance: -10,83 %
Platz 1
Performance 1M: +5,42 %
Oracle
Tagesperformance: -6,26 %
Platz 2
Performance 1M: -3,97 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -5,09 %
Platz 3
Performance 1M: -6,43 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 4
Performance 1M: -12,52 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 5
Performance 1M: -28,37 %
Vistra
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 6
Performance 1M: -0,43 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 7
Performance 1M: -6,80 %
Tesla
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 8
Performance 1M: +6,02 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 9
Performance 1M: -3,59 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 10
Performance 1M: +3,91 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 11
Performance 1M: +3,18 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 12
Performance 1M: +6,32 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 13
Performance 1M: -3,49 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 14
Performance 1M: -6,83 %
GE Vernova
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 15
Performance 1M: -3,30 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 16
Performance 1M: -2,91 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 17
Performance 1M: +12,40 %
NetApp
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 18
Performance 1M: +8,56 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 19
Performance 1M: +5,06 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 20
Performance 1M: +0,62 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 21
Performance 1M: -14,04 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 22
Performance 1M: +5,48 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 23
Performance 1M: -5,30 %
Edison
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 24
Performance 1M: +3,38 %
Elevance Health
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 25
Performance 1M: +7,56 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 26
Performance 1M: +6,64 %
LKQ
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 27
Performance 1M: +1,47 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 28
Performance 1M: +5,15 %
Centene
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 29
Performance 1M: +3,77 %
The Hershey
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 30
Performance 1M: -3,84 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 31
Performance 1M: -6,08 %
