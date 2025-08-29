Starke Performance Cooper Companies Aktie legt zu - 29.08.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Cooper Companies in den letzten drei Monaten Verluste von -21,91 % verkraften.

Mit einer Performance von +4,52 % konnte die Cooper Companies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cooper Companies Aktie damit um -12,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Cooper Companies auf -37,45 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

Cooper Companies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,65 % 1 Monat -11,95 % 3 Monate -21,91 % 1 Jahr -37,50 %

Informationen zur Cooper Companies Aktie

Es gibt 200 Mio. Cooper Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,37 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Cooper Companies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cooper Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cooper Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.