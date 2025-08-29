    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCooper Companies AktievorwärtsNachrichten zu Cooper Companies

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance Cooper Companies Aktie legt zu - 29.08.2025

    Am 29.08.2025 ist die Cooper Companies Aktie, bisher, um +4,52 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cooper Companies Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance Cooper Companies Aktie legt zu - 29.08.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Cooper Companies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2025

    Mit einer Performance von +4,52 % konnte die Cooper Companies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Cooper Companies in den letzten drei Monaten Verluste von -21,91 % verkraften.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    6.956,98€
    Basispreis
    4,32
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.959,91€
    Basispreis
    4,35
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cooper Companies Aktie damit um -12,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Cooper Companies auf -37,45 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

    Cooper Companies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,65 %
    1 Monat -11,95 %
    3 Monate -21,91 %
    1 Jahr -37,50 %

    Informationen zur Cooper Companies Aktie

    Es gibt 200 Mio. Cooper Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,37 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 29.08. - US Tech 100 schwach -1,29 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Cooper Companies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cooper Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cooper Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cooper Companies

    +4,52 %
    -12,65 %
    -11,95 %
    -21,91 %
    -37,50 %
    -81,38 %
    -78,91 %
    +1.228,81 %
    ISIN:US2166485019WKN:A402VX



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance Cooper Companies Aktie legt zu - 29.08.2025 Am 29.08.2025 ist die Cooper Companies Aktie, bisher, um +4,52 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cooper Companies Aktie.