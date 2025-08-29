Innocan Pharma gibt Details zur vorgeschlagenen Aktienkonsolidierung bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 29. August 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation („Innocan“ oder das „Unternehmen“) (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 23. Juli 2025 alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien („Stammaktien“) auf der Grundlage einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung für jede 65 Stammaktien vor der Konsolidierung konsolidieren wird (die „Aktienkonsolidierung“). Die Aktienkonsolidierung stellt einen weiteren Schritt hin zum Abschluss eines geplanten öffentlichen Emissionsangebots von Einheiten (die „Einheiten“) in den USA dar, wie in der Registrierungserklärung auf Form F-1 dargelegt, die öffentlich bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurde, als auch zur Notierung der Stammaktien am NASDAQ Capital Market („NASDAQ“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis und zu einer Laufzeit, die den Marktbedingungen entsprechen.

Innocan hat die Notierung seiner Stammaktien und Warrants am Nasdaq Capital Market unter den Symbolen „INNP“ bzw. „INNPW“ beantragt.

ThinkEquity LLC fungiert als repräsentativer Underwriter für das Emissionsangebot.

Das geplante Emissionsangebot wird nur durch einen Prospekt erfolgen. Sobald verfügbar, können Exemplare des vorläufigen Prospekts zum geplanten Emissionsangebot bei ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004, angefordert werden. Der endgültige Prospekt wird bei der SEC eingereicht und auf der Webseite der SEC unter http://www.sec.gov abrufbar sein.

Eine Registrierungserklärung zu diesem Emissionsangebot wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden, und Kaufangebote dürfen nicht angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird. Diese Mitteilung an den Markt stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.