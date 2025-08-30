Was hat der Altmeister vor?
1 Aktie mit 2700% Plus, die Warren Buffett für über 1 Milliarde USD gekauft hat
Seit Mitte 2024 hat Berkshire seine Beteiligung an PoolCorp., einem Dienstleister für Swimming Pools kontinuierlich ausgebaut .Auch wenn die Performance zuletzt enttäuschte. Langfristig ist der Wert eine Erfolgsstory.
- Berkshire erhöht Beteiligung an PoolCorp auf 9%.
- PoolCorp erzielt stabilen Gewinn trotz Marktrückgang.
- Aktie bleibt umstritten, hohe Short-Quote vorhanden.
Warren Buffett, der am Samstag seinen 95. Geburtstag feiert, hat sein Engagement beim US-Poolspezialisten PoolCorp deutlich ausgebaut. Der Starinvestor erhöhte seine Beteiligung im abgelaufenen Quartal um mehr als das Doppelte und hält nunmehr rund 9 Prozent an dem Dienstleister für Swimming Pools, ingesamt 3,46 Millionen Aktien. Erst im dritten Quartal 2024 war Buffett bei dem Konzern aus dem US-Bundesstaat Louisiana eingestiegen.
PoolCorp gilt als weltweit führender Händler von Pool- und Wellness-Produkten. Das Unternehmen betreibt Hunderte Vertriebszentren in Nordamerika, Europa und Australien und beliefert Fachhändler, Schwimmbäder und Servicebetriebe mit Chemikalien, Ersatzteilen, Spas und Außenmöbeln. Trotz rückläufiger Poolbau-Investitionen profitiert PoolCorp von einer stabilen Nachfrage nach Wartung und Zubehör – ein Geschäft mit hohem Anteil wiederkehrender Umsätze.
Die Finanzkennzahlen unterstreichen das robuste Wachstum. Der Händler für Schwimmbad- und Outdoor-Bedarf erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,17 US-Dollar und lag damit knapp über der Konsensschätzung von 5,15 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 1,78 Milliarden US-Dollar, leicht unter den erwarteten 1,79 Milliarden US-Dollar, aber dennoch 1 Prozent höher als im Vorjahr.
Besonders positiv nahmen Anleger die neue Jahresprognose auf: Pool Corp rechnet mit einem Gewinn je Aktie zwischen 10,80 und 11,30 US-Dollar – ein Korridor, der den Marktkonsens von 10,93 US-Dollar abdeckt.
Dennoch konnte Berkshires neues Investment kurstechnisch nicht überzeugen. Im laufenden Jahr hat die Aktie schon 9 Prozent eingebüßt. Langfristig allerdings gilt die Aktie als Erfolgsgeschichte. Seit der Finanzkrise 2008 hat die Aktie mehr als 2700 Prozent zulegen können. Damals war eine Aktie für rund 11 US-Dollar zu haben.
Während der Pandemie-Zeit, als viele Leute in die eigenen vier Wände, den Garten und auch den Pool investierten, schoss die Aktie sogar bis auf fast 600 US-Dollar nach oben. Aktuell notieren die Papiere bei rund 310 US-Dollar.
Wachstumstreiber sind vor allem Wartungsprodukte wie Chemikalien der Eigenmarke sowie eine Erholung bei diskretionären Ausgaben für Baumaterialien. Der Bruttogewinn stieg im vergangenen Quartal um 5 Millionen US-Dollar, die Marge blieb stabil bei 30 Prozent. Dank nur moderat gestiegener Kosten legte auch der Nettogewinn leicht auf 194,3 Millionen US-Dollar zu.
Bewertungstechnisch wirkt die Aktie mit einem KGV von 28 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von über 10 ambitioniert. Dennoch sorgt sie für Gesprächsstoff: Mit mehr als 10 Prozent aller Aktien auf der Short-Seite zählt PoolCorp zu den am stärksten leerverkauften Werten im S&P 500. Anleger spekulieren bereits auf einen möglichen Short-Squeeze – und Buffett könnte darauf setzen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion