1 Aktie mit 2700% Plus, die Warren Buffett für über 1 Milliarde USD gekauft hat

PoolCorp gilt als weltweit führender Händler von Pool- und Wellness-Produkten. Das Unternehmen betreibt Hunderte Vertriebszentren in Nordamerika, Europa und Australien und beliefert Fachhändler, Schwimmbäder und Servicebetriebe mit Chemikalien, Ersatzteilen, Spas und Außenmöbeln. Trotz rückläufiger Poolbau-Investitionen profitiert PoolCorp von einer stabilen Nachfrage nach Wartung und Zubehör – ein Geschäft mit hohem Anteil wiederkehrender Umsätze.

Warren Buffett, der am Samstag seinen 95. Geburtstag feiert, hat sein Engagement beim US-Poolspezialisten PoolCorp deutlich ausgebaut. Der Starinvestor erhöhte seine Beteiligung im abgelaufenen Quartal um mehr als das Doppelte und hält nunmehr rund 9 Prozent an dem Dienstleister für Swimming Pools, ingesamt 3,46 Millionen Aktien. Erst im dritten Quartal 2024 war Buffett bei dem Konzern aus dem US-Bundesstaat Louisiana eingestiegen.

Die Finanzkennzahlen unterstreichen das robuste Wachstum. Der Händler für Schwimmbad- und Outdoor-Bedarf erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,17 US-Dollar und lag damit knapp über der Konsensschätzung von 5,15 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 1,78 Milliarden US-Dollar, leicht unter den erwarteten 1,79 Milliarden US-Dollar, aber dennoch 1 Prozent höher als im Vorjahr.

Besonders positiv nahmen Anleger die neue Jahresprognose auf: Pool Corp rechnet mit einem Gewinn je Aktie zwischen 10,80 und 11,30 US-Dollar – ein Korridor, der den Marktkonsens von 10,93 US-Dollar abdeckt.

Dennoch konnte Berkshires neues Investment kurstechnisch nicht überzeugen. Im laufenden Jahr hat die Aktie schon 9 Prozent eingebüßt. Langfristig allerdings gilt die Aktie als Erfolgsgeschichte. Seit der Finanzkrise 2008 hat die Aktie mehr als 2700 Prozent zulegen können. Damals war eine Aktie für rund 11 US-Dollar zu haben.

Während der Pandemie-Zeit, als viele Leute in die eigenen vier Wände, den Garten und auch den Pool investierten, schoss die Aktie sogar bis auf fast 600 US-Dollar nach oben. Aktuell notieren die Papiere bei rund 310 US-Dollar.

Wachstumstreiber sind vor allem Wartungsprodukte wie Chemikalien der Eigenmarke sowie eine Erholung bei diskretionären Ausgaben für Baumaterialien. Der Bruttogewinn stieg im vergangenen Quartal um 5 Millionen US-Dollar, die Marge blieb stabil bei 30 Prozent. Dank nur moderat gestiegener Kosten legte auch der Nettogewinn leicht auf 194,3 Millionen US-Dollar zu.

Bewertungstechnisch wirkt die Aktie mit einem KGV von 28 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von über 10 ambitioniert. Dennoch sorgt sie für Gesprächsstoff: Mit mehr als 10 Prozent aller Aktien auf der Short-Seite zählt PoolCorp zu den am stärksten leerverkauften Werten im S&P 500. Anleger spekulieren bereits auf einen möglichen Short-Squeeze – und Buffett könnte darauf setzen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





