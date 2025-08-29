Arbeitslosigkeit
Zaudern statt Zielstrebigkeit / Kommentar von Barbara Schmidt
Freiburg (ots) - Statt dringend nötige Entlastungen auf den Weg zu bringen,
verteilt die schwarz-rote Koalition Wahlgeschenke und verzettelt sich in
Zankereien. Zaudern statt Zielstrebigkeit - als ob die weltpolitische
Unsicherheit und Trumps Zölle nicht genug belasteten. Anfang der 2000er-Jahre
brachte die Agenda 2010 die Trendwende, ähnlich großen Mut und Reformwillen
braucht es nun wieder. https://mehr.bz/khs242q
Pressekontakt:
Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/6106990
OTS: Badische Zeitung
verteilt die schwarz-rote Koalition Wahlgeschenke und verzettelt sich in
Zankereien. Zaudern statt Zielstrebigkeit - als ob die weltpolitische
Unsicherheit und Trumps Zölle nicht genug belasteten. Anfang der 2000er-Jahre
brachte die Agenda 2010 die Trendwende, ähnlich großen Mut und Reformwillen
braucht es nun wieder. https://mehr.bz/khs242q
Pressekontakt:
Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/6106990
OTS: Badische Zeitung
Autor folgen