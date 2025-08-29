Arbeitslosigkeit Zaudern statt Zielstrebigkeit / Kommentar von Barbara Schmidt Statt dringend nötige Entlastungen auf den Weg zu bringen, verteilt die schwarz-rote Koalition Wahlgeschenke und verzettelt sich in Zankereien. Zaudern statt Zielstrebigkeit - als ob die weltpolitische Unsicherheit und Trumps Zölle nicht genug …



