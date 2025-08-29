    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Arbeitslosigkeit

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zaudern statt Zielstrebigkeit / Kommentar von Barbara Schmidt

    Freiburg (ots) - Statt dringend nötige Entlastungen auf den Weg zu bringen,
    verteilt die schwarz-rote Koalition Wahlgeschenke und verzettelt sich in
    Zankereien. Zaudern statt Zielstrebigkeit - als ob die weltpolitische
    Unsicherheit und Trumps Zölle nicht genug belasteten. Anfang der 2000er-Jahre
    brachte die Agenda 2010 die Trendwende, ähnlich großen Mut und Reformwillen
    braucht es nun wieder. https://mehr.bz/khs242q

    Pressekontakt:

    Badische Zeitung
    Schlussredaktion Badische Zeitung
    Telefon: 0761/496-0
    kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
    http://www.badische-zeitung.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/6106990
    OTS: Badische Zeitung



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Arbeitslosigkeit Zaudern statt Zielstrebigkeit / Kommentar von Barbara Schmidt Statt dringend nötige Entlastungen auf den Weg zu bringen, verteilt die schwarz-rote Koalition Wahlgeschenke und verzettelt sich in Zankereien. Zaudern statt Zielstrebigkeit - als ob die weltpolitische Unsicherheit und Trumps Zölle nicht genug …