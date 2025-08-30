Neudefinition der Konnektivität im Luft-Boden-Verkehr

Diese neue Funktion, die am 30. Juni 2025 in Kraft tritt, ermöglicht es SAS-Kunden, innerhalb weniger Minuten nahtlos Zugtickets in über 70 Ländern zu buchen. Die Integration verbindet Reisende mit über 2.000 Bahnunternehmen, darunter große Betreiber wie Heathrow Express, Arlanda Express und Renfe Viajeros. Dies vereinfacht die Reise, da keine Warteschlangen in letzter Minute mehr erforderlich sind und Buchungen über eine einzige Plattform vorgenommen werden können.

LONDON, 30. August 2025 /PRNewswire/ -- hoppaGo, der weltweit führende Marktplatz für multimodale Bodentransporte, undSAS, Skandinaviens führende Fluggesellschaft, gaben heute eine bedeutende Ausweitung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt. Aufbauend auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit, die seit September 2024 Vorausbuchungs- und Fahrdienstleistungen anbietet, integriert die Partnerschaft nun das globale Schienennetz von hoppaGo direkt in die SAS-Website.

Die erweiterte Partnerschaft basiert auf der proprietären SaaS-Technologie von hoppaGo, die entwickelt wurde, um langjährige Herausforderungen im Bereich des Verkaufs von Bodentransporten zu bewältigen. Durch den Einsatz intelligenter Multi-Touchpoint-Angebote während der gesamten Customer Journey – von der ersten Flugbuchung über E-Mails nach der Buchung bis hin zu On-Demand-Fahrdiensten – stellt hoppaGo sicher, dass die richtige Reiseoption zum richtigen Zeitpunkt angeboten wird. Dieser Ansatz maximiert den Komfort und die Inanspruchnahme der Dienstleistungen in jeder Phase.

Die Erweiterung bietet den Kunden von SAS eine beispiellose Auswahl und Flexibilität. Zusätzlich zum bestehenden Marktplatz mit über 70.000 Fahrdienstanbietern in mehr als 182 Ländern können Passagiere nun auch ihre Bahnreisen sofort vergleichen und buchen. Diese Komplettlösung für die „erste und letzte Meile" ermöglicht es jedem Reisenden, seine perfekte Reise zusammenzustellen, egal ob er ein Executive-Fahrzeug oder ein günstiges Zugticket benötigt.

„Bei unserer Partnerschaft mit SAS ging es schon immer darum, Vertrauen, Sicherheit und garantierte Qualität zu bieten", so Chris Harrington, Managing Director bei hoppaGo. „Durch die Einbindung unseres umfangreichen Netzwerks aus Bahn-, Privat- und Fahrdienstleistungen in die Kundenreise von SAS bieten wir nicht nur eine beispiellose Auswahl, sondern machen auch das Serviceangebot zukunftssicher und fördern sowohl die Kundenzufriedenheit als auch ein nachhaltiges Umsatzwachstum."

„Bei SAS ist es unsere Mission, unseren Passagieren die bequemsten, integriertesten und zuverlässigsten Reiselösungen anzubieten", so Caroline Bergström, Leiterin Ancillary Products and Retail bei SAS. „Die innovative Technologie und der umfassende Marktplatz von hoppaGo passen perfekt zu unserer Vision, die erste Wahl für Reisende zu sein. Diese vertiefte Partnerschaft ermöglicht es uns, ein wirklich nahtloses Tür-zu-Tür-Erlebnis zu bieten und unser Engagement für kundenorientierte Innovation und operative Exzellenz zu bekräftigen."

Informationen zu hoppaGo

hoppaGo ist ein weltweit führender B2B-Marktplatz für Bodentransporte und bietet eine einzige Plattform für alle Arten der Bodenmobilität. Unsere zukunftssichere Technologie bietet Reisepartnern nahtlosen Zugang zu einem globalen Netzwerk von über 70.000 Fahrdienstanbietern und mehr als 2.000 Bahnunternehmen, sodass jeder Reisende „glücklich ankommt". Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hoppa.com

Informationen zu SAS

SAS, seit 1946 Skandinaviens führende Fluggesellschaft, verbindet die Region über Drehkreuze in Kopenhagen, Oslo und Stockholm mit 135 Zielen weltweit. Mit jährlich über 25 Millionen Passagieren ist SAS die pünktlichste Fluggesellschaft Europas und strebt bis 2050 Netto-Null-Emissionen an. SAS ist seit 2024 Mitglied von SkyTeam und treibt Innovationen in der Luftfahrt voran. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.flysas.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2760730/hoppaGo_SAS.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hoppago--scandinavian-airlinessas-neudefinition-der-konnektivitat-im-luft-boden-verkehr-302542431.html