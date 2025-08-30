PHARMARESEARCH schließt Partnerschaft mit Laboratoires VIVACY für den Vertrieb von „Rejuran" in Europa ab

SEONGNAM, Südkorea, 29. August 2025 /PRNewswire/ -- PharmaResearch (CEO: Jihoon Sohn), ein führendes Unternehmen im Bereich der regenerativen Medizin, gab heute die Unterzeichnung eines strategischen Partnerschaftsabkommens mit VIVACY, einem in Frankreich ansässigen globalen Unternehmen für medizinische Ästhetik, bekannt, das den Vertrieb seiner Medizinproduktmarke Rejuran auf dem europäischen Markt übernimmt.

Sicherung eines strategischen Vertriebsnetzes in 22 europäischen Ländern, darunter Schlüsselmärkte wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich

VIVACY mit Hauptsitz in Frankreich ist eines der führenden Unternehmen in der europäischen Medizinästhetik-Branche. Mit Niederlassungen und Zweigstellen in den wichtigsten Städten Europas hat VIVACY ein solides Handels- und Marketingnetz aufgebaut.

Durch diese strategische Partnerschaft will PharmaResearch das umfangreiche Vertriebsnetz von VIVACY mit der Marktexpertise des Unternehmens kombinieren, um den Markteintritt und die Präsenz der Marke in Europa zu beschleunigen.

Die Vereinbarung hat einen Wert von etwa 54,5 Millionen Euro über 5 Jahre und erstreckt sich auf 22 Länder, darunter die wichtigsten westeuropäischen Märkte (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien).

PharmaResearch plant, noch in diesem Jahr mit dem Vertrieb in den wichtigsten europäischen Ländern zu beginnen, gefolgt von einem schrittweisen Rollout in der gesamten Region.

Jihoon Sohn, CEO von PharmaResearch, kommentierte: „Rejuran ist derzeit das einzige Medizinprodukt auf PN (Polynukleotid)-Basis, das nach der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) zugelassen ist. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch diese Partnerschaft die globale Sichtbarkeit von Rejuran erhöhen und seine Position als führende Skin-Booster-Marke auf dem internationalen Markt für medizinische Ästhetik stärken werden."

Bertrand, CEO von VIVACY, fügte hinzu: „Ich bin überzeugt, dass die Positionierung von REJURAN als Premium-Marke, die Produktqualität und die nachgewiesene Wirksamkeit in Verbindung mit dem wissenschaftlichen Ruf sowie der kommerziellen und marketingtechnischen Stärke von VIVACY eine ideale Kombination für eine erfolgreiche Markteinführung in Europa darstellen. Unsere Vertriebspartnerschaft mit PharmaResearch in Europa ermöglicht es uns, Ärzten eine der weltweit besten Polynukleotid-Technologien anzubieten, und stellt einen großen Schritt nach vorn in unserem Engagement dar, Patienten fortschrittliche Lösungen für die Hautregeneration zu bieten."

Informationen zu PharmaResearch

PharmaResearch ist ein innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität durch regenerative Medizin verschrieben hat. Mit einem breit gefächerten Portfolio, das Arzneimittel, Medizinprodukte, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel umfasst, konzentriert sich PharmaResearch auf die Nutzung seiner Kerninhaltsstoffe – DOT PDRN und DOT PN –, die durch eine Reihe von Patenten geschützt sind. PharmaResearch hat seinen Hauptsitz in Gangneung-si, Gangwon-do, Südkorea, und verfügt über eine Tochtergesellschaft in Costa Mesa, Kalifornien.

Weitere Informationen über PharmaResearch finden Sie unter https://pharmaresearch.co.kr/en/

Informationen zu Laboratoires VIVACY

Laboratoires VIVACY, Pionier im Bereich der regenerativen Ästhetik, ist ein 2007 gegründeter französischer Hersteller von hochwertigen Medizinprodukten auf Hyaluronsäurebasis mit Sitz in Paris. Das Unternehmen ist bekannt für seine proprietäre IPN-ähnliche Technologie und ist vor allem für STYLAGE-Dermalfüller und DESIRIAL, das weltweit erste injizierbare Produkt für die funktionelle und ästhetische Gynäkologie, bekannt. VIVACY ist kürzlich eine Partnerschaft mit Burgeon Biotechnology für den Biostimulator NOVUMA eingegangen. VIVACY stellt seine Produkte in seinem Hightech-Werk in Archamps Technopole, Frankreich, her und ist in über 85 Ländern vertreten.

Weitere Informationen über VIVACY finden Sie unter www.vivacy.com

