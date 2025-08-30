Arzopa präsentiert auf der IFA 2025 tragbare Displays und digitale Bilderrahmen der nächsten Generation

Im Mittelpunkt der diesjährigen Präsentation steht die neueste Generation der tragbaren Monitore von Arzopa, angeführt vom ultraschlanken Z3FC , sowie die vielseitigen E1 und E1S . Der Z3FC kombiniert Mobilität mit professioneller Leistung und verfügt über ein 16,1-Zoll-Display , eine 2.5K-Auflösung , eine 180Hz Bildwiederholfrequenz und 100% sRGB-Farbgenauigkeit - und eignet sich damit ideal für Gaming, Streaming und kreative Workflows, die naturgetreue Darstellungen erfordern.

NEW YORK, 30. August 2025 /PRNewswire/ -- Arzopa, ein weltweit führender Innovator im Bereich der digitalen Display-Technologie, wird auf der IFA 2025 mit einer umfassenden Palette neuer Produkte vertreten sein, die die Positionierung der Marke als hochwertiger, innovativer und zuverlässiger Experte für tragbare Bildgebungslösungen widerspiegeln. Besucher werden entdecken, wie Arzopa leichte Ästhetik mit intelligenter Interaktion verbindet und damit sowohl mobile Produktivität als auch visuelle Erlebnisse zu Hause neu definiert. ( Halle 5.2, Stand 150 )

Ergänzend dazu setzen die faltbaren Dual-Screen-Monitore Arzopa E1 (15,6") und E1S (14") einen neuen Maßstab für mobile Produktivität. Ein Doppelgelenk ermöglicht eine reibungslose 360-Grad-Drehung mit einer nahezu lückenlosen Doppelbildschirmansicht, während Kaskaden-, Spiegel- und Erweiterungsmodi sich an verschiedene Szenarien anpassen. Mit der schwerkraftgesteuerten automatischen Drehung sorgen E1 und E1S für eine nahtlose, professionelle Freigabe von Inhalten und Zusammenarbeit.

Arzopa wird nicht nur Displays vorstellen, sondern auch seine neue Produktlinie mit intelligenten digitalen Rahmen, darunter D14, D14 Pro und D16. Diese großformatigen, hochauflösenden Bilderrahmen wurden unter dem Motto „Frame Your Memories" (Rahmen Sie Ihre Erinnerungen ein) entworfen und verwandeln Fotos und Videos in atemberaubende Blickfänge für jeden Wohnraum. Sie sind mehr als nur ein Display, sondern eignen sich auch als durchdachte Sie sind mehr als nur ein Display, sondern eignen sich auch als durchdachte Weihnachtsgeschenke und elegante Wohnaccessoires, die sich dank ihres raffinierten, vielseitigen Designs nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile einfügen.

Durch diese Innovationen bedient Arzopa weiterhin eine Vielzahl von Nutzern - von Gamern, die ein flüssigeres und schärferes Bild suchen, über Geschäftsleute, die Effizienz mit Design-Raffinesse verbinden, bis hin zu Fotografen und Designern, die präzise, tragbare Farbwerkzeuge benötigen. Über Produktivität und Kreation hinaus erweitert Arzopa seine Vision auch auf den Wohnbereich mit intelligenten digitalen Bilderrahmen, die gleichzeitig als stilvolle Dekoration und sinnvolle Geschenke dienen und Familien und Freunden helfen, durch lebendige Darstellungen von Erinnerungen in Verbindung zu bleiben. Zusammen unterstreichen diese Angebote das Engagement der Marke, den Lebensstil mit fortschrittlicher und intuitiver Technologie zu unterstützen.

Arzopa wird auf der IFA 2025, Halle 5.2, Stand 150 ausstellen, zu der Medienvertreter eingeladen sind, das neue Portfolio aus erster Hand zu erleben. Das Unternehmen lädt Journalisten zu Standführungen, ausführlichen Produktvorschauen und exklusiven Interviews ein.

Informationen zu Arzopa

Arzopa wurde 2015 gegründet und hat sich auf innovative und erschwingliche digitale Display-Lösungen spezialisiert, die den modernen Lebensstil verbessern sollen. Das Produktportfolio umfasst tragbare Monitore, Smart Frames und visuelles Zubehör, die jeweils technische Präzision mit minimalistischem Design verbinden, um die Zukunft der visuellen Technologie zu gestalten.

Erfahren Sie mehr unter: www.arzopa.com

