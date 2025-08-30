HONOR bringt das dünnste, kompromisslose, faltbare Magic V5 in Westeuropa auf den Markt

London (ots/PRNewswire) - HONOR erweitert sein KI-Vorzeigeproduktportfolio mit

dem ultraflachen HONOR MagicBook Art 14 2025 und dem AI-verbesserten HONOR

MagicPad 3



Das weltweit führende KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen HONOR hat heute seine

fortschrittlichste Vorzeige-Produktpalette in Westeuropa vorgestellt, die

ultraschlankes Design, leistungsstarke KI-Funktionen sowie nahtlose

geräteübergreifende Erfahrungen kombiniert. Angeführt wird das Portfolio vom

HONOR Magic V5, einem wirklich kompromisslosen, faltbaren Smartphone der

nächsten Generation in einem ultraschlanken, ultrarobusten und

ultraleistungsstarken Gehäuse, sowie dem HONOR MagicBook Art 14 2025, einem

ultraleichten KI-PC für moderne Profis und Kreative, sowie dem HONOR MagicPad 3,

einem leistungsstarken, tragbaren KI-unterstützten Tablet für Produktivität und

Unterhaltung.







Innovation bei Smartphones, PCs und Tablets verschieben. Gemeinsam schaffen wir

ein vernetztes Portfolio aus intelligenten Begleitern, die Menschen unterstützen

und ihr Potenzial erweitern", sagt James Li, Geschäftsführer von HONOR. "Durch

die enge Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Google, Qualcomm und

haben wir die KI-Fähigkeiten der nächsten Generation, das ultraschlanke Design

sowie die lang anhaltende Leistung von HONOR nahtlos miteinander kombiniert.

Gemeinsam eröffnen diese Fortschritte neue Möglichkeiten für Produktivität und

Kreativität im Alltag von Nutzern weltweit."



HONOR Magic V5: Das dünnste faltbare Smartphone ohne Kompromisse bei

Haltbarkeit, Leistung und Fotografie



Mit einem ultraflachen Profil von 8,8 mm[1] und einem leichten Gehäuse von 217

g[2] (Modell in Elfenbeinweiß) bietet das HONOR Magic V5 außergewöhnliche

Mobilität ohne Kompromisse. Der große 5820 mAh[3]Silizium-Kohlenstoff-Akku

bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit, während die Schutzklassen IP58 und

IP59[4], das kratzfeste NanoCrystal Shield sowie die kohlefaserverstärkte

Display-Innenseite eine robuste Haltbarkeit für den täglichen Gebrauch

gewährleisten.



Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform[5], verfügt das HONOR

Magic V5 über das AI Falcon Kamerasystem mit einer 64 mp Ultra Sensing Periscope

Telephoto, 50 MP Hauptkamera und einer 50 MP Ultra-Wide[6] Kamera. Dank der AI

HONOR Image Engine unterstützt sie fortschrittliche Fotografie-Tools wie AI

Enhanced Portrait, AI Super Zoom und Motion Sensing Capture, um eine

außergewöhnliche Bildqualität in verschiedenen Situationen zu gewährleisten.



Das 7,95 Zoll große[7] Innendisplay und der 6,43 Zoll große[8] Außendisplay Seite 1 von 4 Seite 2 ►





"Diese Markteinführung ist ein bedeutender Meilenstein, da wir die Grenzen derInnovation bei Smartphones, PCs und Tablets verschieben. Gemeinsam schaffen wirein vernetztes Portfolio aus intelligenten Begleitern, die Menschen unterstützenund ihr Potenzial erweitern", sagt James Li, Geschäftsführer von HONOR. "Durchdie enge Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Google, Qualcomm und Microsoft haben wir die KI-Fähigkeiten der nächsten Generation, das ultraschlanke Designsowie die lang anhaltende Leistung von HONOR nahtlos miteinander kombiniert.Gemeinsam eröffnen diese Fortschritte neue Möglichkeiten für Produktivität undKreativität im Alltag von Nutzern weltweit."HONOR Magic V5: Das dünnste faltbare Smartphone ohne Kompromisse beiHaltbarkeit, Leistung und FotografieMit einem ultraflachen Profil von 8,8 mm[1] und einem leichten Gehäuse von 217g[2] (Modell in Elfenbeinweiß) bietet das HONOR Magic V5 außergewöhnlicheMobilität ohne Kompromisse. Der große 5820 mAh[3]Silizium-Kohlenstoff-Akkubietet eine beeindruckende Akkulaufzeit, während die Schutzklassen IP58 undIP59[4], das kratzfeste NanoCrystal Shield sowie die kohlefaserverstärkteDisplay-Innenseite eine robuste Haltbarkeit für den täglichen Gebrauchgewährleisten.Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform[5], verfügt das HONORMagic V5 über das AI Falcon Kamerasystem mit einer 64 mp Ultra Sensing PeriscopeTelephoto, 50 MP Hauptkamera und einer 50 MP Ultra-Wide[6] Kamera. Dank der AIHONOR Image Engine unterstützt sie fortschrittliche Fotografie-Tools wie AIEnhanced Portrait, AI Super Zoom und Motion Sensing Capture, um eineaußergewöhnliche Bildqualität in verschiedenen Situationen zu gewährleisten.Das 7,95 Zoll große[7] Innendisplay und der 6,43 Zoll große[8] Außendisplay