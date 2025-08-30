HONOR bringt das dünnste, kompromisslose, faltbare Magic V5 in Westeuropa auf den Markt
London (ots/PRNewswire) - HONOR erweitert sein KI-Vorzeigeproduktportfolio mit
dem ultraflachen HONOR MagicBook Art 14 2025 und dem AI-verbesserten HONOR
MagicPad 3
Das weltweit führende KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen HONOR hat heute seine
fortschrittlichste Vorzeige-Produktpalette in Westeuropa vorgestellt, die
ultraschlankes Design, leistungsstarke KI-Funktionen sowie nahtlose
geräteübergreifende Erfahrungen kombiniert. Angeführt wird das Portfolio vom
HONOR Magic V5, einem wirklich kompromisslosen, faltbaren Smartphone der
nächsten Generation in einem ultraschlanken, ultrarobusten und
ultraleistungsstarken Gehäuse, sowie dem HONOR MagicBook Art 14 2025, einem
ultraleichten KI-PC für moderne Profis und Kreative, sowie dem HONOR MagicPad 3,
einem leistungsstarken, tragbaren KI-unterstützten Tablet für Produktivität und
Unterhaltung.
"Diese Markteinführung ist ein bedeutender Meilenstein, da wir die Grenzen der
Innovation bei Smartphones, PCs und Tablets verschieben. Gemeinsam schaffen wir
ein vernetztes Portfolio aus intelligenten Begleitern, die Menschen unterstützen
und ihr Potenzial erweitern", sagt James Li, Geschäftsführer von HONOR. "Durch
die enge Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Google, Qualcomm und Microsoft
haben wir die KI-Fähigkeiten der nächsten Generation, das ultraschlanke Design
sowie die lang anhaltende Leistung von HONOR nahtlos miteinander kombiniert.
Gemeinsam eröffnen diese Fortschritte neue Möglichkeiten für Produktivität und
Kreativität im Alltag von Nutzern weltweit."
HONOR Magic V5: Das dünnste faltbare Smartphone ohne Kompromisse bei
Haltbarkeit, Leistung und Fotografie
Mit einem ultraflachen Profil von 8,8 mm[1] und einem leichten Gehäuse von 217
g[2] (Modell in Elfenbeinweiß) bietet das HONOR Magic V5 außergewöhnliche
Mobilität ohne Kompromisse. Der große 5820 mAh[3]Silizium-Kohlenstoff-Akku
bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit, während die Schutzklassen IP58 und
IP59[4], das kratzfeste NanoCrystal Shield sowie die kohlefaserverstärkte
Display-Innenseite eine robuste Haltbarkeit für den täglichen Gebrauch
gewährleisten.
Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform[5], verfügt das HONOR
Magic V5 über das AI Falcon Kamerasystem mit einer 64 mp Ultra Sensing Periscope
Telephoto, 50 MP Hauptkamera und einer 50 MP Ultra-Wide[6] Kamera. Dank der AI
HONOR Image Engine unterstützt sie fortschrittliche Fotografie-Tools wie AI
Enhanced Portrait, AI Super Zoom und Motion Sensing Capture, um eine
außergewöhnliche Bildqualität in verschiedenen Situationen zu gewährleisten.
Das 7,95 Zoll große[7] Innendisplay und der 6,43 Zoll große[8] Außendisplay
