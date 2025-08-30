    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    HONOR bringt das dünnste, kompromisslose, faltbare Magic V5 in Westeuropa auf den Markt

    London (ots/PRNewswire) - HONOR erweitert sein KI-Vorzeigeproduktportfolio mit
    dem ultraflachen HONOR MagicBook Art 14 2025 und dem AI-verbesserten HONOR
    MagicPad 3

    Das weltweit führende KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen HONOR hat heute seine
    fortschrittlichste Vorzeige-Produktpalette in Westeuropa vorgestellt, die
    ultraschlankes Design, leistungsstarke KI-Funktionen sowie nahtlose
    geräteübergreifende Erfahrungen kombiniert. Angeführt wird das Portfolio vom
    HONOR Magic V5, einem wirklich kompromisslosen, faltbaren Smartphone der
    nächsten Generation in einem ultraschlanken, ultrarobusten und
    ultraleistungsstarken Gehäuse, sowie dem HONOR MagicBook Art 14 2025, einem
    ultraleichten KI-PC für moderne Profis und Kreative, sowie dem HONOR MagicPad 3,
    einem leistungsstarken, tragbaren KI-unterstützten Tablet für Produktivität und
    Unterhaltung.

    "Diese Markteinführung ist ein bedeutender Meilenstein, da wir die Grenzen der
    Innovation bei Smartphones, PCs und Tablets verschieben. Gemeinsam schaffen wir
    ein vernetztes Portfolio aus intelligenten Begleitern, die Menschen unterstützen
    und ihr Potenzial erweitern", sagt James Li, Geschäftsführer von HONOR. "Durch
    die enge Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Google, Qualcomm und Microsoft
    haben wir die KI-Fähigkeiten der nächsten Generation, das ultraschlanke Design
    sowie die lang anhaltende Leistung von HONOR nahtlos miteinander kombiniert.
    Gemeinsam eröffnen diese Fortschritte neue Möglichkeiten für Produktivität und
    Kreativität im Alltag von Nutzern weltweit."

    HONOR Magic V5: Das dünnste faltbare Smartphone ohne Kompromisse bei
    Haltbarkeit, Leistung und Fotografie

    Mit einem ultraflachen Profil von 8,8 mm[1] und einem leichten Gehäuse von 217
    g[2] (Modell in Elfenbeinweiß) bietet das HONOR Magic V5 außergewöhnliche
    Mobilität ohne Kompromisse. Der große 5820 mAh[3]Silizium-Kohlenstoff-Akku
    bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit, während die Schutzklassen IP58 und
    IP59[4], das kratzfeste NanoCrystal Shield sowie die kohlefaserverstärkte
    Display-Innenseite eine robuste Haltbarkeit für den täglichen Gebrauch
    gewährleisten.

    Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform[5], verfügt das HONOR
    Magic V5 über das AI Falcon Kamerasystem mit einer 64 mp Ultra Sensing Periscope
    Telephoto, 50 MP Hauptkamera und einer 50 MP Ultra-Wide[6] Kamera. Dank der AI
    HONOR Image Engine unterstützt sie fortschrittliche Fotografie-Tools wie AI
    Enhanced Portrait, AI Super Zoom und Motion Sensing Capture, um eine
    außergewöhnliche Bildqualität in verschiedenen Situationen zu gewährleisten.

    Das 7,95 Zoll große[7] Innendisplay und der 6,43 Zoll große[8] Außendisplay
    Seite 1 von 4 




