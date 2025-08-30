Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 35/25
Foto: Jerome - stock.adobe.com
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 35/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Rheinmetall
Performance KW 35/25: +3,73 %
DAX Top 1
Sartorius Vz.
Performance KW 35/25: +2,24 %
DAX Top 2
Siemens
Performance KW 35/25: +1,40 %
DAX Top 3
Heidelberg Materials
Performance KW 35/25: +1,00 %
DAX Top 4
SAP
Performance KW 35/25: +0,73 %
DAX Top 5
Allianz
Performance KW 35/25: -3,92 %
DAX Flop 1
BASF
Performance KW 35/25: -4,37 %
DAX Flop 2
Deutsche Bank
Performance KW 35/25: -5,39 %
DAX Flop 3
Qiagen
Performance KW 35/25: -6,82 %
DAX Flop 4
Commerzbank
Performance KW 35/25: -14,31 %
DAX Flop 5
United Internet
Performance KW 35/25: +4,62 %
TecDAX Top 1
Kontron
Performance KW 35/25: +2,75 %
TecDAX Top 2
CANCOM SE
Performance KW 35/25: +2,43 %
TecDAX Top 3
HENSOLDT
Performance KW 35/25: +2,33 %
TecDAX Top 4
Sartorius Vz.
Performance KW 35/25: +2,24 %
TecDAX Top 5
Jenoptik
Performance KW 35/25: -2,56 %
TecDAX Flop 1
SUESS MicroTec
Performance KW 35/25: -2,62 %
TecDAX Flop 2
Draegerwerk
Performance KW 35/25: -3,04 %
TecDAX Flop 3
Bechtle
Performance KW 35/25: -4,20 %
TecDAX Flop 4
Qiagen
Performance KW 35/25: -6,82 %
TecDAX Flop 5
American Express
Performance KW 35/25: +6,79 %
Dow Jones Top 1
Salesforce
Performance KW 35/25: +4,26 %
Dow Jones Top 2
Boeing
Performance KW 35/25: +4,11 %
Dow Jones Top 3
Goldman Sachs Group
Performance KW 35/25: +3,49 %
Dow Jones Top 4
Chevron Corporation
Performance KW 35/25: +3,11 %
Dow Jones Top 5
Amgen
Performance KW 35/25: -1,82 %
Dow Jones Flop 1
Travelers Companies
Performance KW 35/25: -1,98 %
Dow Jones Flop 2
Verizon Communications
Performance KW 35/25: -2,04 %
Dow Jones Flop 3
Coca-Cola
Performance KW 35/25: -2,71 %
Dow Jones Flop 4
Merck & Co
Performance KW 35/25: -3,04 %
Dow Jones Flop 5
AppLovin Registered (A)
Performance KW 35/25: +14,58 %
US Tech 100 Top 1
Autodesk
Performance KW 35/25: +9,46 %
US Tech 100 Top 2
Atlassian Registered (A)
Performance KW 35/25: +8,62 %
US Tech 100 Top 3
Diamondback Energy
Performance KW 35/25: +7,37 %
US Tech 100 Top 4
Datadog Registered (A)
Performance KW 35/25: +5,82 %
US Tech 100 Top 5
Old Dominion Freight Line
Performance KW 35/25: -4,75 %
US Tech 100 Flop 1
CSX
Performance KW 35/25: -6,22 %
US Tech 100 Flop 2
Dexcom
Performance KW 35/25: -8,48 %
US Tech 100 Flop 3
Marvell Technology
Performance KW 35/25: -11,49 %
US Tech 100 Flop 4
Keurig Dr Pepper
Performance KW 35/25: -17,38 %
US Tech 100 Flop 5
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Performance KW 35/25: +6,51 %
E-Stoxx 50 Top 1
ASML Holding
Performance KW 35/25: +3,86 %
E-Stoxx 50 Top 2
Rheinmetall
Performance KW 35/25: +3,73 %
E-Stoxx 50 Top 3
Hermes International
Performance KW 35/25: +3,16 %
E-Stoxx 50 Top 4
Ferrari
Performance KW 35/25: +1,72 %
E-Stoxx 50 Top 5
UniCredit
Performance KW 35/25: -4,72 %
E-Stoxx 50 Flop 1
BBVA
Performance KW 35/25: -4,78 %
E-Stoxx 50 Flop 2
BNP Paribas (A)
Performance KW 35/25: -7,04 %
E-Stoxx 50 Flop 3
AXA
Performance KW 35/25: -7,30 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Vinci
Performance KW 35/25: -8,91 %
E-Stoxx 50 Flop 5
CIE Financiere Richemont
Performance KW 35/25: +6,53 %
SMI Top 1
Amrize
Performance KW 35/25: +4,63 %
SMI Top 2
Logitech International
Performance KW 35/25: +3,11 %
SMI Top 3
ABB
Performance KW 35/25: +1,69 %
SMI Top 4
UBS Group
Performance KW 35/25: +1,48 %
SMI Top 5
Kuehne + Nagel International
Performance KW 35/25: -1,59 %
SMI Flop 1
Swiss Re
Performance KW 35/25: -2,23 %
SMI Flop 2
Zurich Insurance Group
Performance KW 35/25: -2,42 %
SMI Flop 3
Swisscom
Performance KW 35/25: -3,03 %
SMI Flop 4
Swiss Life Holding
Performance KW 35/25: -4,39 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 35/25: +3,77 %
ATX Top 1
DO & CO
Performance KW 35/25: +2,25 %
ATX Top 2
voestalpine
Performance KW 35/25: +1,43 %
ATX Top 3
Immofinanz
Performance KW 35/25: +1,00 %
ATX Top 4
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 35/25: +0,86 %
ATX Top 5
Wienerberger
Performance KW 35/25: -4,98 %
ATX Flop 1
UNIQA Insurance Group
Performance KW 35/25: -5,08 %
ATX Flop 2
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 35/25: -6,11 %
ATX Flop 3
Erste Group Bank
Performance KW 35/25: -6,25 %
ATX Flop 4
Raiffeisen Bank International
Performance KW 35/25: -7,40 %
ATX Flop 5
Trip Com Group
Performance KW 35/25: +16,39 %
Hang Seng Top 1
China Resources Land
Performance KW 35/25: +11,83 %
Hang Seng Top 2
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 35/25: +10,72 %
Hang Seng Top 3
Sands China
Performance KW 35/25: +9,21 %
Hang Seng Top 4
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 35/25: +8,39 %
Hang Seng Top 5
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 35/25: -5,39 %
Hang Seng Flop 1
Anta Sports Products
Performance KW 35/25: -5,72 %
Hang Seng Flop 2
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 35/25: -5,91 %
Hang Seng Flop 3
Orient Overseas (International)
Performance KW 35/25: -6,65 %
Hang Seng Flop 4
Meituan Registered (B)
Performance KW 35/25: -12,43 %
Hang Seng Flop 5
