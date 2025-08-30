Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) fordert einen grundlegenden Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik, um das Wachstum in Deutschland anzukurbeln.



Zentral sei eine "Deregulierung, das ZurÃ¼ckdrÃ¤ngen des Staats, vor allem aus dem Wirtschaftsleben", sagte Kretschmer der "Welt am Sonntag". Europa, allen voran Deutschland, mÃ¼sse "ein Raum der Freiheit sein und nicht der Regulierung", so der MinisterprÃ¤sident.





Kretschmer schlÃ¤gt auÃŸerdem vor, die gesetzlichen MÃ¶glichkeiten fÃ¼r Teilzeitarbeit zu reduzieren: "Ich halte es fÃ¼r nÃ¶tig, das Teilzeit- und Befristungsgesetz wieder auf ein absolutes MindestmaÃŸ zu reduzieren." Ferner will der MinisterprÃ¤sident die Vorgaben bei Krankmeldungen verschÃ¤rfen. "Deutschland ist bei Krankschreibungen europaweit mit an der Spitze. Wer wirklich krank ist, muss sich auskurieren kÃ¶nnen und weiter seinen Lohn bekommen. Aber was ist mit den Eintages-Krankheiten? Mit einem Karenztag am ersten Tag der Krankmeldung gÃ¤be es damit keine Lohnfortzahlung", sagte Kretschmer.





