USA verhängen Sanktionen gegen Palästinenserpräsident Abbas
Für Sie zusammengefasst
- US verhängt Visa-Sanktionen gegen Abbas und PA-Repräsentanten
- Sanktionen kurz vor UN-Vollversammlung in New York
- Etwa 80 weitere Palästinenser betroffen von Maßnahmen
WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung in New York mit Visa-Sanktionen belegt. Aus dem US-Außenministerium wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass Abbas und etwa 80 weitere Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) von den Sanktionen betroffen seien. In ihren Fällen werden bestehende Visa widerrufen und keine neuen mehr erteilt./rin/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen