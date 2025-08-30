Russische Drohnenschwärme über der Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen angegriffen. Weit über 100 Kampfdrohnen seien über verschiedenen Landesteilen unterwegs, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Vereinzelt trat die ukrainische Flugabwehr bereits in Aktion. Bei Tscherkassy und Tschernyhyw waren Explosionen zu hören. Auch in Kiew wurden mehrere Explosionen registriert. Unklar war, ob diese auf die Flugabwehr oder auf Einschläge zurückzuführen waren.

In Saporischschja sei ein Firmengebäude getroffen und in Brand gesetzt worden, schrieb der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram. "Vorerst wurden keine Opfer gemeldet", fügte er hinzu.