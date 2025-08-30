Ausspähaktionen sind 'kleiner Wake-Up-Call'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr ist nach Einschätzung von Marineinspekteur Jan Christian Kaack auf gezielte Ausspähaktionen ausländischer Staaten vorbereitet. "Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen verbessert. Wir sind dabei, diese Stützpunkte in der Luft, unter Wasser und über Wasser besser zu schützen, auch mit eigenen Drohnenanlagen", sagte der Chef der Seestreitkräfte in dem am Freitag aufgezeichneten "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. "Insofern ist das auch in Teilen so ein kleiner Wake-up-Call, dass wir aufwachen, dass wir mehr machen müssen, um unsere Menschen und unser Material entsprechend zu schützen."

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der "New York Times" hieß es unter Berufung auf Quellen aus US-Behörden und anderen westlichen Staaten, Russland oder russische Unterstützer ließen Routen im Osten Deutschlands, die für die Lieferung von Militärgütern an die Ukraine genutzt würden, mit Drohnen überwachen. Kaack sagte weiter, das Ausspähen finde auf ganz unterschiedliche Art und Weise statt - mit Menschen, mit Drohnen. "Wir haben Eindringversuche und Sabotageversuche." Einige Soldaten würden auf ihrem Weg nach Hause kontaktiert. "Was wir da machen, ist natürlich zu reagieren."