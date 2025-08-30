'Spiegel'-Webseite von Cyber-Attacke betroffen

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    BERLIN (dpa-AFX) - Die "Spiegel"-Webseite ist Ziel von Cyber-Attacken geworden. Auf der Startseite des Nachrichtenportals hieß es in der Nacht zeitweise: "Liebe Leserinnen und Leser, die SPIEGEL-Website ist momentan Ziel von Cyber-Attacken und daher zeitweise nur eingeschränkt erreichbar. Wir arbeiten an einer Lösung der Probleme und bitten, die Einschränkungen zu entschuldigen." Am frühen Morgen war der Hinweis dann nicht mehr zu sehen, Artikel auf der Webseite ließen sich problemlos öffnen. Nähere Informationen zu den Hintergründen der Cyber-Attacke gab es nicht./mk/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
