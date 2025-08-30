    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Deutschland will EU-Israel-Sanktionen nicht zustimmen

    • Deutschland lehnt EU-Sanktionen gegen Israel ab.
    • Zusammenarbeit im Forschungsprogramm bleibt bestehen.
    • Außenminister: Sanktionen ändern nichts an Politik.

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Deutschland wird dem Vorschlag der EU-Kommission zur Sanktionierung Israels wegen der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen vorerst nicht zustimmen. Die vorgesehene Einstellung von Zusammenarbeit im Rahmen des Forschungsförderungsprogramms Horizon Europe sei eine Maßnahme, die vermutlich keinen Einfluss auf die politische Willensbildung und auf das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen hätte, erklärte Außenminister Johann Wadephul bei einem EU-Treffen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen./aha/DP/zb



