Wochenrückblick 35/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren LendingClub, Rheinmetall, Almonty, CHAPTERS Group und SoFi Technologies. Und Viper Energy nach der "irritierenden" Handelsaussetzung...

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



