Silber vor spektakulärem Ausbruch! Silberpreis könnte gewaltige Rallye lostreten

Weniger bullisch aber nicht minder spektakulär präsentiert sich die Lage bei Brent Öl. Der Ölpreis ist in die Spitze einer großen symmetrischen Dreiecksformation gelaufen. Hier kündigen sich größere Verwerfungen an.

Abseits von Silber gelang Gold am Freitag der womöglich entscheidende Schritt in Richtung neuer Rekordhochs. Gold überwand den markanten und überaus hartnäckigen Preisbereich von 3.430 US-Dollar und nimmt nun das Rekordhoch von 3.500 US-Dollar ins Visier. Weiterhin ist von einem übergeordneten Preisziel von 4.000 US-Dollar auszugehen. Dazu morgen an dieser Stelle mehr.

US-Inflationsdaten schieben Silberrallye an

Die am Freitag mit Spannung erwarteten PCE-Daten brachten neues Momentum in die Preisentwicklung von Gold und Silber. Die Chancen auf eine Leitzinssenkung im September (FOMC der Fed tagt am 16. Und 17. September) sind nach den Inflationsdaten gestiegen. Die aktuellen Entwicklungen am Devisenmarkt sowie am Anleihemarkt stützen die Edelmetalle. Der US-Dollar schwächelt. Zudem verharren die für die Betrachtung wichtigen 10-jähren US-Staatsanleihen auf einem moderaten Niveau.

Gold-Silber-Ratio deutet enormes Potenzial für Silber an

Gold notiert aktuell bei 3.448 US-Dollar, Silber bei 39,7 US-Dollar. Die Ratio beträgt entsprechend knapp 87. Als langfristig relevanter Wert für die Ratio gilt 60. Nun kann sich die Ratio auf verschiedene Wege abkühlen. Eine Aufwärtsbewegung des Goldpreises bei gleichzeitig noch dynamischerer Silberpreisrallye sollte als Szenario nicht überraschen.

Silber bald bei 43 US-Dollar oder 50 US-Dollar?

Wie in zurückliegenden Silber-Kommentaren immer wieder dargelegt, haben sich mit dem Ausbruch des Silberpreises aus der ansteigenden Dreiecksformation (orange) die 43 US-Dollar - theoretisches Bewegungsziel resultierend aus der bullischen Auflösung des Dreiecks - und die 50 US-Dollar als übergeordnete Preis- bzw. Bewegungsziele aktiviert. Die Konsolidierung der letzten Wochen mag Nerven gekostet haben, sie hat aber auch gleichzeitig gezeigt, dass das Abwärtspotenzial des Silberpreises begrenzt ist, wurden doch Rücksetzer bei Silber zügig gekauft. Die Chancen stehen also so schlecht nicht, dass die Konsolidierung den Grundstein für ein fulminantes Jahresfinale gelegt hat.

Silberpreis könnte explosive Rallye lostreten

Die Bewegungsziele sind benannt. Silber muss nun „nur“ noch die psychologisch relevante Hürde von 40 US-Dollar meistern. Sollten die 40 US-Dollar erst einmal überwunden sein, dürfte das weiteres Interesse schüren. Silber hält so ziemlich alle fundamentalen (Silber im Defizit, Silber als Alternative zu Gold) und charttechnischen Trümpfe in der Hand. Zudem stützt die aktuelle Entwicklung der Produzentenaktien das bullische Szenario. Nicht Nvidia, Meta Platforms & Co. beeindrucken aktuell mit furiosen Aufwärtsbewegungen. Es sind vielmehr die Aktien der Gold-Silberproduzenten, die in diesen Tagen ein unfassbares Momentum aufweisen. So brechen aktuell nicht zuletzt Hecla Mining und Pan American Silver massiv aus. Die Liste ließe sich noch deutlich erweitern. Kurzum. Die Musik spielt aktuell im Edelmetallsektor und nicht unbedingt im Dax, S&P 500, Nasdaq 100 & Co.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

