    BVB mit Abwehrsorgen gegen Union - Mainz zu Gast in Wolfsburg

    • Borussia Dortmund hat personelle Abwehrprobleme.
    • Trainer Niko Kovac verzichtet auf verletzte Spieler.
    • Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag um 17:30 Uhr.
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht mit einer personell geschwächten Abwehr ins erste Heimspiel der neuen Saison. Trainer Niko Kovac muss am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin erneut auf die verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle verzichten.

    Zuvor trifft der VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/DAZN). Die Mainzer wollen den Schwung aus dem Einzug in die Ligaphase der Conference League mitnehmen. Zum Abschluss des Spieltages steht die Partie des Aufsteigers 1. FC Köln gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr/DAZN) auf dem Programm./mam/DP/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 3,655 auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 403,50 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,80 %/+36,80 % bedeutet.




