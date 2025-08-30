BVB mit Abwehrsorgen gegen Union - Mainz zu Gast in Wolfsburg
- Borussia Dortmund hat personelle Abwehrprobleme.
- Trainer Niko Kovac verzichtet auf verletzte Spieler.
- Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag um 17:30 Uhr.
BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht mit einer personell geschwächten Abwehr ins erste Heimspiel der neuen Saison. Trainer Niko Kovac muss am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin erneut auf die verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle verzichten.
Zuvor trifft der VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/DAZN). Die Mainzer wollen den Schwung aus dem Einzug in die Ligaphase der Conference League mitnehmen. Zum Abschluss des Spieltages steht die Partie des Aufsteigers 1. FC Köln gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr/DAZN) auf dem Programm./mam/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 3,655 auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 403,50 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,80 %/+36,80 % bedeutet.
Na ja, was sind schon winzige 15 Mio. gegenüber 150 Mio die man bei dem US-Investoren-Spielzeug namens Liverpool für einen Alexander Isak bezahlt.
Das mag alles bei einem Managerspiel auf einer Spielekonsole funktionieren im wahren Leben halt nicht. Der Patron der Bayern gab die Order an Eberl bei den Vertragsverhandlungen Gehälter einzusparen. So wurde es der Öffentlichkeit verkauft. Die Wahrheit sieht so aus das es bei gar keinem Spieler gelang. Mache da Eberl keinem Vorwurf. Der Wirtz + Woltemade-Transfer wurden im Vorfeld schon als erledigt betrachtet. Denke eingefleischte Fans waren sich zu 99,9 % sicher. Das Ende ist (aktuell) bekannt. Das meinte ich als ich über Komponenten schrieb die wir gar nicht einschätzen können. Wir sehen u. interpretieren immer nur Ergebnisse die uns mitgeteilt werden wie es dazu gekommen ist kommt oft nicht an die Öffentlichkeit.
Das wäre wieder typisch BVB ! Mit Kovac jetzt zu verlängern könnte wieder zum Fiasko werden. Bei vielen Seiner "Trainerstellen" hat sich nach gewisser Zeit herausgestellt, dass Seine Methoden, Systeme oder auch Sein Umgang mit Spielern auf Dauer nicht förderlich für die Weiterentwicklung des betroffenen Vereins waren. Man sollte unbedingt die Vorrunde abwarten um zu sehen, wie der Zustand der Mannschaft, die Spielweise und der Tabellenstand ist, dann kann man im Erfolgsfall immer noch verlängern. Ob Kovac mit Seiner eher defensiven Spielauslegung dem BVB weiter hilft, lässt mich nach den doch zuletzt überwiegend grausamen Darbietungen eher zweifeln.