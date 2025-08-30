    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPiramal Pharma AktievorwärtsNachrichten zu Piramal Pharma
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Piramal Pharma Solutions unterstützt George Medicines bei der Entwicklung seines neuen Medikaments gegen Bluthochdruck, WIDAPLIK(TM) (Telmisartan, Amlodipin und Indapamid)

    Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -

    - Piramal Pharma Solutions hat seine robusten CDMO-Kapazitäten auf George
    Medicines ausgeweitet, um WIDAPLIK zu entwickeln.
    - WIDAPLIK ist das erste und einzige von der FDA zugelassene
    Dreifachkombinationspräparat zur Anwendung als Ersttherapie bei Patienten, die
    wahrscheinlich mehrere Medikamente benötigen, um ihre Blutdruckziele zu
    erreichen.
    - WIDAPLIK enthält drei Arzneimittel, die klinisch nachweislich den Blutdruck
    senken: Telmisartan, Amlodipin und Indapamid.

    George Medicines, ein führendes Biopharmaunternehmen im Spätstadium, hat in
    Zusammenarbeit mit Piramal Pharma Solutions (PPS), einem weltweit führenden
    Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal
    Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635)WIDAPLIK entwickelt, ein neues
    Medikament zur Behandlung von Bluthochdruck bei erwachsenen Patienten,
    einschließlich als Erstbehandlung zur Senkung des Blutdrucks. Die
    US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat WIDAPLIK am 6.
    Juni 2025 zugelassen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    784,37€
    Basispreis
    4,21
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    691,28€
    Basispreis
    4,25
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    WIDAPLIK ist eine Kombination aus drei Wirkstoffen - Telmisartan, Amlodipin und
    Indapamid - in einer einzigen Tablette zur Behandlung von Bluthochdruck. Das
    Medikament ist in drei Dosierungen erhältlich (10/1,25/0,625 mg, 20/2,5/1,25 mg
    und 40/5/2,5 mg), darunter zwei Dosierungen, die niedriger sind als die derzeit
    in Einzeltablettenkombinationen erhältlichen. Es ist das erste und einzige von
    der FDA zugelassene Dreifachkombinationspräparat zur Anwendung als Ersttherapie
    bei Patienten, die wahrscheinlich mehrere Medikamente benötigen, um ihre
    Blutdruckziele zu erreichen. Sein Multi-Mechanismus-Ansatz und die verfügbaren
    Dosierungen sind so formuliert, dass sie die blutdrucksenkenden Vorteile einer
    Dreifachkombinationstherapie frühzeitig im Behandlungsverlauf bieten, wobei das
    bewährte Sicherheitsprofil der drei enthaltenen blutdrucksenkenden Wirkstoffe
    erhalten bleibt.

    WIDAPLIK trägt einen Warnhinweis wegen fetaler Toxizität und sollte sofort nach
    Feststellung einer Schwangerschaft abgesetzt werden. Die vollständigen
    Verschreibungsinformationen und wichtigen Sicherheitshinweise, einschließlich
    der Warnhinweise für WIDAPLIK, finden Sie hier (https://george-medicines.com/wp-
    content/uploads/2025/06/highlight-of-prescribing-information.pdf) .

    George Medicines und Piramal Pharma Solutions begannen ihre Zusammenarbeit im
    Rahmen des WIDAPLIK-Projekts im Dezember 2018, als die Formulierung am Standort
    für pharmazeutische Entwicklung von Piramal in Ahmedabad, Indien, entwickelt
    wurde. Im Juni 2020 wurde das Projekt zur Validierung und Herstellung an
    Piramals Arzneimittelproduktionsstätte in Pithampur, Indien, übertragen. Dank
    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Piramal Pharma Solutions unterstützt George Medicines bei der Entwicklung seines neuen Medikaments gegen Bluthochdruck, WIDAPLIK(TM) (Telmisartan, Amlodipin und Indapamid) - Piramal Pharma Solutions hat seine robusten CDMO-Kapazitäten auf George Medicines ausgeweitet, um WIDAPLIK zu entwickeln. - WIDAPLIK ist das erste und einzige von der FDA zugelassene Dreifachkombinationspräparat zur Anwendung als Ersttherapie …