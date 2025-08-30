Piramal Pharma Solutions unterstützt George Medicines bei der Entwicklung seines neuen Medikaments gegen Bluthochdruck, WIDAPLIK(TM) (Telmisartan, Amlodipin und Indapamid)

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -



- Piramal Pharma Solutions hat seine robusten CDMO-Kapazitäten auf George

Medicines ausgeweitet, um WIDAPLIK zu entwickeln.

- WIDAPLIK ist das erste und einzige von der FDA zugelassene

Dreifachkombinationspräparat zur Anwendung als Ersttherapie bei Patienten, die

wahrscheinlich mehrere Medikamente benötigen, um ihre Blutdruckziele zu

erreichen.

- WIDAPLIK enthält drei Arzneimittel, die klinisch nachweislich den Blutdruck

senken: Telmisartan, Amlodipin und Indapamid.



George Medicines, ein führendes Biopharmaunternehmen im Spätstadium, hat in

Zusammenarbeit mit Piramal Pharma Solutions (PPS), einem weltweit führenden

Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal

Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635)WIDAPLIK entwickelt, ein neues

Medikament zur Behandlung von Bluthochdruck bei erwachsenen Patienten,

einschließlich als Erstbehandlung zur Senkung des Blutdrucks. Die

US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat WIDAPLIK am 6.

Juni 2025 zugelassen.





