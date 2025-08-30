Piramal Pharma Solutions unterstützt George Medicines bei der Entwicklung seines neuen Medikaments gegen Bluthochdruck, WIDAPLIK(TM) (Telmisartan, Amlodipin und Indapamid)
Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -
- Piramal Pharma Solutions hat seine robusten CDMO-Kapazitäten auf George
Medicines ausgeweitet, um WIDAPLIK zu entwickeln.
- WIDAPLIK ist das erste und einzige von der FDA zugelassene
Dreifachkombinationspräparat zur Anwendung als Ersttherapie bei Patienten, die
wahrscheinlich mehrere Medikamente benötigen, um ihre Blutdruckziele zu
erreichen.
- WIDAPLIK enthält drei Arzneimittel, die klinisch nachweislich den Blutdruck
senken: Telmisartan, Amlodipin und Indapamid.
George Medicines, ein führendes Biopharmaunternehmen im Spätstadium, hat in
Zusammenarbeit mit Piramal Pharma Solutions (PPS), einem weltweit führenden
Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal
Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635)WIDAPLIK entwickelt, ein neues
Medikament zur Behandlung von Bluthochdruck bei erwachsenen Patienten,
einschließlich als Erstbehandlung zur Senkung des Blutdrucks. Die
US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat WIDAPLIK am 6.
Juni 2025 zugelassen.
- Piramal Pharma Solutions hat seine robusten CDMO-Kapazitäten auf George
Medicines ausgeweitet, um WIDAPLIK zu entwickeln.
- WIDAPLIK ist das erste und einzige von der FDA zugelassene
Dreifachkombinationspräparat zur Anwendung als Ersttherapie bei Patienten, die
wahrscheinlich mehrere Medikamente benötigen, um ihre Blutdruckziele zu
erreichen.
- WIDAPLIK enthält drei Arzneimittel, die klinisch nachweislich den Blutdruck
senken: Telmisartan, Amlodipin und Indapamid.
George Medicines, ein führendes Biopharmaunternehmen im Spätstadium, hat in
Zusammenarbeit mit Piramal Pharma Solutions (PPS), einem weltweit führenden
Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal
Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635)WIDAPLIK entwickelt, ein neues
Medikament zur Behandlung von Bluthochdruck bei erwachsenen Patienten,
einschließlich als Erstbehandlung zur Senkung des Blutdrucks. Die
US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat WIDAPLIK am 6.
Juni 2025 zugelassen.
Anzeige
Präsentiert von
WIDAPLIK ist eine Kombination aus drei Wirkstoffen - Telmisartan, Amlodipin und
Indapamid - in einer einzigen Tablette zur Behandlung von Bluthochdruck. Das
Medikament ist in drei Dosierungen erhältlich (10/1,25/0,625 mg, 20/2,5/1,25 mg
und 40/5/2,5 mg), darunter zwei Dosierungen, die niedriger sind als die derzeit
in Einzeltablettenkombinationen erhältlichen. Es ist das erste und einzige von
der FDA zugelassene Dreifachkombinationspräparat zur Anwendung als Ersttherapie
bei Patienten, die wahrscheinlich mehrere Medikamente benötigen, um ihre
Blutdruckziele zu erreichen. Sein Multi-Mechanismus-Ansatz und die verfügbaren
Dosierungen sind so formuliert, dass sie die blutdrucksenkenden Vorteile einer
Dreifachkombinationstherapie frühzeitig im Behandlungsverlauf bieten, wobei das
bewährte Sicherheitsprofil der drei enthaltenen blutdrucksenkenden Wirkstoffe
erhalten bleibt.
WIDAPLIK trägt einen Warnhinweis wegen fetaler Toxizität und sollte sofort nach
Feststellung einer Schwangerschaft abgesetzt werden. Die vollständigen
Verschreibungsinformationen und wichtigen Sicherheitshinweise, einschließlich
der Warnhinweise für WIDAPLIK, finden Sie hier (https://george-medicines.com/wp-
content/uploads/2025/06/highlight-of-prescribing-information.pdf) .
George Medicines und Piramal Pharma Solutions begannen ihre Zusammenarbeit im
Rahmen des WIDAPLIK-Projekts im Dezember 2018, als die Formulierung am Standort
für pharmazeutische Entwicklung von Piramal in Ahmedabad, Indien, entwickelt
wurde. Im Juni 2020 wurde das Projekt zur Validierung und Herstellung an
Piramals Arzneimittelproduktionsstätte in Pithampur, Indien, übertragen. Dank
Indapamid - in einer einzigen Tablette zur Behandlung von Bluthochdruck. Das
Medikament ist in drei Dosierungen erhältlich (10/1,25/0,625 mg, 20/2,5/1,25 mg
und 40/5/2,5 mg), darunter zwei Dosierungen, die niedriger sind als die derzeit
in Einzeltablettenkombinationen erhältlichen. Es ist das erste und einzige von
der FDA zugelassene Dreifachkombinationspräparat zur Anwendung als Ersttherapie
bei Patienten, die wahrscheinlich mehrere Medikamente benötigen, um ihre
Blutdruckziele zu erreichen. Sein Multi-Mechanismus-Ansatz und die verfügbaren
Dosierungen sind so formuliert, dass sie die blutdrucksenkenden Vorteile einer
Dreifachkombinationstherapie frühzeitig im Behandlungsverlauf bieten, wobei das
bewährte Sicherheitsprofil der drei enthaltenen blutdrucksenkenden Wirkstoffe
erhalten bleibt.
WIDAPLIK trägt einen Warnhinweis wegen fetaler Toxizität und sollte sofort nach
Feststellung einer Schwangerschaft abgesetzt werden. Die vollständigen
Verschreibungsinformationen und wichtigen Sicherheitshinweise, einschließlich
der Warnhinweise für WIDAPLIK, finden Sie hier (https://george-medicines.com/wp-
content/uploads/2025/06/highlight-of-prescribing-information.pdf) .
George Medicines und Piramal Pharma Solutions begannen ihre Zusammenarbeit im
Rahmen des WIDAPLIK-Projekts im Dezember 2018, als die Formulierung am Standort
für pharmazeutische Entwicklung von Piramal in Ahmedabad, Indien, entwickelt
wurde. Im Juni 2020 wurde das Projekt zur Validierung und Herstellung an
Piramals Arzneimittelproduktionsstätte in Pithampur, Indien, übertragen. Dank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte