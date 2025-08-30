xTool bringt den Laserschneider P3 vor seinem Debüt auf der IFA 2025 auf den Markt

SANTA CLARA, Kalifornien, 30. August 2025 /PRNewswire/ -- xTool, ein weltweit führender Anbieter von Desktop-Laserschneidern und intelligenten Fertigungswerkzeugen, stellte am 28. August den xTool P3 vor, ein CO₂-Laser-Arbeitstier mit intelligenter Automatisierung und der neuesten Entwicklung des Unternehmens in dieser Kategorie. xTool wird auf der IFA 2025 (5. bis 9. September) sein komplettes Ökosystem aus intelligenter Hardware und KI-gesteuerter Software vorstellen, darunter den P3 und eine Vorschau auf den noch nicht veröffentlichten xTool UV-Laser. Dieses Debüt unterstreicht die strategische Ausrichtung von xTool auf intelligente Automatisierung, um den Herausforderungen der Anwender in der Praxis zu begegnen.

„Seit Jahren versuchen Laserhersteller, mit größeren Zahlen und besseren Spezifikationen zu beeindrucken. Wir bei xTool glauben jedoch, dass der eigentliche Durchbruch nicht nur in der Leistung liegt, sondern darin, diese Leistung mühelos zu beherrschen, um die größten Ambitionen der Nutzer zu verwirklichen", so Jasen Wang, CEO von xTool. „Die Begeisterung für die intelligenten Funktionen unseres xTool P2 hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie hat auch eine größere Frage aufgeworfen: Was wäre, wenn die Maschine alle langweiligen und komplizierten Einrichtungsarbeiten für die Benutzer übernehmen könnte? Nach fast drei Jahren intensiver Forschung und Entwicklung haben wir die Antwort gefunden: das xTool Automated Creation System (ACS), das mit unserem neuen Flaggschiff, dem xTool P3, auf den Markt kommt."

ACS optimiert die Einrichtung durch Echtzeit-Vorschau mit zwei Kameras, LiDAR-unterstützten Autofokus und intelligente Materialerkennung mit automatischen Parameterempfehlungen. In Kombination mit KI-Stitching, Auto-Nesting und Batch Fill profitieren Anwender von einer höheren Materialeffizienz und schnelleren Durchlaufzeiten – was zu schlankeren Arbeitsabläufen, weniger Fehlern und mehr Raum für Kreativität führt. Dies ist der Engpass, den P3 beheben soll.

Der xTool P3 wurde entwickelt, um die „Produktivitätsgrenze" zu durchbrechen, mit der Hersteller und kleine Unternehmen konfrontiert sind. Bisher mussten sich Entwickler zwischen begrenzten Desktop-Geräten und teuren, komplexen industriellen CO₂-Lasern mit veralteter Software entscheiden. Der P3 schließt diese Lücke, indem er industrielle Leistung mit benutzerfreundlicher Einfachheit kombiniert und damit Kreativen, die von Diodenlasern umsteigen, Etsy-Verkäufern, Druckereien, Prämienhändlern und anderen die Möglichkeit gibt, ihre Produktion ohne große Einarbeitungszeit zu erweitern. Um dieses Versprechen einzulösen, ist die Hardwarebasis ebenso robust.