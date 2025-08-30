    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Elliott Wellen Analyse

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX und DJI agieren lustlos auf hohem Niveau

    Elliott Wellen Analyse - DAX und DJI agieren lustlos auf hohem Niveau
    Foto: www.robbys-elliottwellen.de

    Ausgangslage

    Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 24638) an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.500,00€
    Basispreis
    16,12
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.533,51€
    Basispreis
    16,16
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.



    Aktuelle Entwicklung im DAX

    Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 24638). Der Zielbereich einer kurzen impulsiven lila 3 zwischen 16297 und 25634 wurde bereits erreicht und mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Eine gedehnte lila 3 kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

    Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 24638). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:

    Power-Impuls (normale Beschriftung)

    Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, lila 2=18809, laufende lila 3 bisher 24638.

    In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 5 signifikante Hochs (lila 3, grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.

    Gedämpfter Impuls (umrandete Beschriftung)

    Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, eventuell laufende orangene 4 bisher 18809 bzw. abgeschlossene orangene Alt: 4=21670 (in der IG-Osterindikation) nebst orangener Alt: 5/blauer Alt: 5 bisher 24638.

    In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 noch ein signifikantes Hoch (blaue 5) und ein deutlicher Abschlussvorbote (blaue 4 derzeit mit 23er Mindestziel 22266 – hellgrüne Fibos).


    Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.

    Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 24638 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich oberhalb 16297 erreicht hat. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 24638; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.

    Power-Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)

    Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.) die lila 1 markiert. Die lila 2 bzw. deren rote A/W wurde bei 18809 beendet.
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Robby's Elliottwellen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    EW-Robby hat sich als Naturwissenschaftler mit kaufmännischem Hintergrund mit der praktischen Anwendung der Elliott Wellen Theorie als ernsthaftes Verfahren zur technischen Analyse auseinander gesetzt. Er betreibt im Rahmen einer Hobbytätigkeit den Blog www.robbys-elliottwellen.de. Zuvor war er Autor auf Cues Elliott Wellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Robby's Elliottwellen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Elliott Wellen Analyse DAX und DJI agieren lustlos auf hohem Niveau Ausgangslage Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 24638) an. …