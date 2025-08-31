    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBasler AktievorwärtsNachrichten zu Basler

    Fast verdreifacht: Darum gehört dieser deutsche Nebenwert zu Jefferies Top-Picks

    Der Hersteller von Industriekameras und Software Basler überrascht mit einem Gewinnsprung. Die Aktie gehört schon länger zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt.

    • Basler erzielt Gewinnsprung und überzeugt Analysten.
    • Jefferies hebt Kursziel auf 21 Euro, Kauf empfohlen.
    • Starkes Wachstum durch Aufträge aus China und USA.
    Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Die Investmentbank Jefferies hat die Aktie des norddeutschen Kameraspezialisten Basler hochgestuft und empfiehlt nun den Kauf. Obwohl die Aktie 2025 bereits stark gestiegen ist, erhöht Analyst Martin Comtesse das Kursziel deutlich auf 21 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von weiteren 30 Prozent signalisiert. Hintergrund sind verbesserte Wachstumsaussichten und eine kräftige Margenerholung.

    Mit den Kameras von Basler werden vor allem industrielle Bildverarbeitungsaufgaben gelöst. Diese Industriekameras dienen hauptsächlich zur Qualitätskontrolle, Produktionsüberwachung und Automatisierung in Fabriken. Sie können komplexe Messaufgaben erfüllen, etwa zur Inspektion von Endlosbahnen, zur Identifikation, Sortierung oder detaillierten Überprüfung von Werkstücken bei der Fertigung.

    Basler

    +0,48 %
    +7,34 %
    +44,07 %
    +88,22 %
    +73,64 %
    -30,68 %
    -13,70 %
    +215,73 %
    +76,85 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200

    Jefferies sieht Basler in einer idealen Position, um von der Nachfrageerholung in Industrieautomatisierung und Konsumerelektronik zu profitieren. Besonders positiv bewertet der Analyst die Rolle des Unternehmens in China: Während westliche Wettbewerber Marktanteile verloren haben, gilt Basler dort als einer der wenigen Anbieter mit realistischen Chancen auf profitables Wachstum.

    Nach einer harten Restrukturierung entfalten sich die Effizienzgewinne schneller als gedacht. Comtesse verdoppelte deshalb seine Margenprognose für 2025 und erwartet, dass Basler seine mittelfristigen Ziele bereits ein Jahr früher, also 2027, erreichen kann. Auch die Umsatzprognose wurde um 15 Prozent nach oben geschraubt.

    Der starke Kursanstieg der Basler-Aktie in diesem Jahr (fast 170 Prozent seit Anfang Januar) ist vor allem auf positive Geschäftszahlen und eine gute Zukunftsprognose zurückzuführen. Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 20 Prozent auf 111,7 Millionen Euro, der Auftragseingang sogar um 22 Prozent. Wachstumstreiber waren vor allem Großaufträge aus China und den USA.

    Trotz einer Kursrally notiert die Aktie laut Jefferies noch immer rund 75 Prozent unter dem Rekordniveau von 2021. Mit dem Upgrade reiht sich Basler unter die Top-Picks europäischer Midcaps von Jefferies ein – in einem Umfeld, in dem viele Anleger nach den KI-getriebenen Tech-Giganten nun verstärkt nach unterbewerteten Nebenwerten suchen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 16,90EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
